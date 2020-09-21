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九份擠滿「沙丁魚式」人潮　網揭遊客狂湧2原因：真的很喜歡

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▲ 九份老街。（示意圖／ETtoday資料照）

▲ 九份老街。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市瑞芳區九份早期以金礦聞名，而後又因為舊式建築，讓不少國內、國外旅客前往朝聖。九份雖然是台灣知名的觀光景點，但有網友就好奇，九份、瑞芳一帶其實沒有什麼特別的景點，到底是從何吸引這麼多人潮呢？貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛提出了自己的看法。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「九份到底為什麼那麼多人去逛」為題發文，九份是台灣相當知名的旅遊景點，觀光人潮滿滿，當地景色更是一絕；但是九份附近的店家其實大同小異，如果單純逛逛就很容易膩，加上瑞芳一帶並沒有什麼景點，「可以說是什麼都沒有」，但為什麼每逢假日，九份還是擠了一堆人呢？

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▲原PO好奇九份吸引遊客的原因為何。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO好奇九份吸引遊客的原因為何。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「復古懷舊風啊」、「神隱少女（曾以九份取景）」、「我喜歡九份的地理環境跟它獨特的樣貌，很吸引我，一種懷舊風霜感吧」、「台北過去近啊」、「因為真的很美」、「有吃有逛有住，人多沒什麼意外」、「因為宮崎駿」。綜合網友說法，懷舊感和獨特景色就很可能是吸引遊客前往九份的主要原因。

不過也有網友表示，「人超多，現在都不去了」、「不知幾年沒去了，人多到太誇張」、「只去過一次就不會再想去的地方」、「之前人多到不會想去」、「根本不會想去，沒什麼特色」。此外，也有人提到，今年受到疫情的影響，其實九份的人潮已經比往年少了許多，之前真的都是滿滿的外國遊客。

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