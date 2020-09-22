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陳揮文談韓國瑜當台北市長「一定很好」　柯文哲：蛤！？

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▲▼台北市長柯文哲22日出席109年食品安全週帶狀行銷活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲22日出席109年食品安全週帶狀行銷活動。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前高雄市長韓國瑜自6月被罷免後，未來動向備受外界高度關注，不斷傳出可能會轉戰2022年台北市長等風聲，且挺韓名嘴陳揮文認為，韓國瑜一定會做得很好，因為台北市長柯文哲做很爛。面對陳揮文的言論，柯文哲22日出席公開活動時，僅簡短回應「蛤！？」

陳揮文21日在節目中提到，他相信韓國瑜在台北市可以做好，但是必須要做滿4年，讓台北不一樣，至於為什麼會有這樣的信心？是因為「柯文哲做很爛！」

▲▼台北市長柯文哲22日出席109年食品安全週帶狀行銷活動。（圖／台北市政府提供）

被問到有名嘴認為韓國瑜可以做好台北市長，是因為柯文哲做很爛，柯文哲22日上午出席食品安全週帶狀行銷活動時僅回應「蛤！？」一聲，隨即上車離開。

而柯文哲在活動致詞時提到，如果只有30秒要認識一個機關的好壞，要去看他們的廁所；但是如果只有30分鐘要了解一個城市的狀況，則是要去參觀市場，因為市場就是一個城市的縮影，不論是文化、經濟甚至是公民的道德水準，都會在市場顯露無遺，所以要改變一個城市，一定要讓市場達到一定的標準。

▲▼台北市長柯文哲22日出席109年食品安全週帶狀行銷活動。（圖／台北市政府提供）

柯文哲說，過去很少有市長願意處理大規模的批發市場，因為攤商實在太多，溝通非常困難，例如環南市場從規劃到改建花費18年、第一果菜市場及魚市場也花費約20年，另外成功市場也是討論了10多年，但他在這兩個任期還是都咬緊牙關一個一個改建。市場的改建除了硬體的改善之外，更重要的是軟體的運作，舉凡乾濕分離、垃圾不落地、垃圾減量與禁用一次性餐具，以及招牌美觀與一致性，甚至是無現金交易。

柯文哲表示，在追求進步的過程中要有評分的標準，目前檢視市場的標準就是GHP（Good Hygiene Practice），亦即優良衛生規範，符合這個規範十分不容易，因為要整個市場每一個攤販都符合標準，但是北市通過的市場除了標竿南門市場之外，還有大龍市場、士東市場，甚至是攤位數眾多的環南市場也通過，他也希望這四個百分之百通過GHP的市場可以保持，這也是一個里程碑。

▲▼台北市長柯文哲22日出席109年食品安全週帶狀行銷活動。（圖／台北市政府提供）

柯文哲認為，在台北市政府衛生局黃世傑局長的努力之下，包括QR Code的食材溯源與食材登錄平台也都一個一個建立，所以國內的農產品溯源應該沒有問題，因此在最近的美豬進口議題上，如果源頭不做管理，就算北市有溯源系統也是沒有用，因為如果只標示出產地，但是內容物是否有包含瘦肉精才是重點。

此外，柯文哲也提到，最近市府用力的在推無現金交易，在三倍券方面，台北市的長者有38％選擇加值於悠遊卡，到現在已經超過10萬名的長者才一個半月就將3000元使用完畢，自己覺得滿驚訝的。這次政策的受益者是全聯超市，大部分都是使用在全聯超市。這類的小額交易，透過的三倍券，也相當有效的讓台北市的無現金交易往前進一步。

柯文哲說，無現金交易除了快速便利，更是衛生。手濕濕的將銅板、紙鈔換來換去，不如用刷卡或手機來的乾淨，是一個城市進步的象徵，自己跟市場處處長說，是否要組一個教練團，一個月將臺北市的市場都達到南門市場的標準，不管是無現金交易、乾溼分離、垃圾不落地、禁用一次性餐具，一條一條來，全部做起來，藉由市場的進步，讓台北成為更文明的城市。

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