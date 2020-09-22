柯文哲表態準備2024　蔡壁如：他一向都是這麼率真

▲蔡壁如接受廣播專訪。（圖／翻攝《POP搶先爆》YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲日前於市議會備詢時承認，「我直接準備參選2024」，引發政壇熱議。對此，民眾黨立委蔡壁如22日接受廣播專訪表示，他一向都是這麼率真，誠實豆沙包吃太多。

柯文哲提早表態參選2024受到矚目，恐引起外界質疑無心市政等等。蔡壁如表示，他一向都是這麼率真的表達自己的感覺，黨內沒有評論好或不好，既然話講出去，那就再去作風險評估，有時候他心理素質也在準備。

另外，在媒體民調中，民眾黨有意推派赴市長黃珊珊參選2022北市長選舉，但是面對國民黨立委蔣萬安、民進黨衛福部長陳時中三腳督的局面下，黃珊珊的民調都在個位數，是否擔心高雄市長補選吳益政的事情重演？

蔡壁如說，最後可能會以民調結果為主，但目前仍以黃珊珊作準備，會先幫她把知名度、聲量拉起來。

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