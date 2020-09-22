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屏東女急匯款美國總經理「老公」　受阻氣炸！警12字保住她50萬

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▲屏東縣枋寮警分局建興派出所警員邱煜程、張煥橙兩人成功阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局建興派出所警員邱煜程、張煥橙兩人成功阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「我要匯款給我老公，不知郵局人員為何阻止我匯？」屏東縣黃姓女子日前到郵局匯款受阻，枋寮警方獲報趕往處理，提醒她，如果妳男朋友在美國擔任總經理，「為何匯入的是台灣郵局帳號？」警方一語點醒她，讓她如夢初醒，保住她50萬元血汗錢。

枋寮警分局建興派出所警員邱煜程、張煥橙近日執行勤務時，接獲水底寮郵局來電，表示有名約50歲的黃姓女子欲將50萬元匯入自己戶頭，懷疑該名女子遭到詐騙，連絡警方前往協助。

邱、張兩員抵達後，見一名女子在櫃檯與郵局員工發生爭執；該名女子向警方表示自己要匯款「老公」的工作資金，不解為何郵局人員要阻止她匯款。

警方詢問她如何認識「老公」？她表示「老公」是幾個月前透過Line群組交友認識的外國男性友人。他在美國擔任總經理，因最近美國疫情嚴重想要移民來臺灣創業並與其共同生活，為了能夠在台灣開設公司該名外國男友要求該女幫忙將50萬新臺幣的款項匯入她本人的帳戶，並稱該款項是做為來台灣開設公司的基金後，又請她轉匯入外籍男友所提供的帳戶，她不疑有他至水底寮郵局匯款。

警方了解後認為與常理不符，以經驗判斷黃女應該是遇到詐騙集團利用該她的帳戶做人頭戶，積極向她拿出前陣子在新聞報導的國際愛情騙子詐騙手法作為相關案例相勸。

警方更指出若該名男性友人是在美國擔任總經理，那提供的為何是台灣的郵局帳戶，女子才驚醒，發現自己險成為詐騙集團的人頭帳戶，並感謝警方及郵局的積極勸阻。

分局長黃國源肯定邱、張兩員積極處置，避免民眾淪為詐騙集團的幫助犯，也提醒民眾遇到要求匯款或轉帳等情形，務必再三求證，也可以撥打165反詐騙專線或至所轄派出所尋求幫助。

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