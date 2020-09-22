陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

針對近日解放軍機頻頻擾台，大陸外交部發言人汪文斌在21日直言，「不存在所謂的『海峽中線』」，引發軒然大波。對此，大陸軍事專家直指，這是大陸官方第一次，明確表態否認「海峽中線」的存在，此舉將對今後台海局勢的走向會帶來重大積極影響。

據了解，因應美國務院次卿柯拉克訪台，中共解放軍近日接連派軍機踰越台灣海峽中線，國防部也派空軍驅離，但面對我軍廣播稱「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」時，解放軍機以「沒有海峽中線」做回應。

對此，汪文斌21日也直接在大陸外交部例行性記者會上表明，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」

▲國防部21公布，共軍再派2架運8反潛機擾台，其中台灣海峽上的斜線為所謂的海峽中線。（圖／國防部提供）

《北京青年報社》旗下微信公眾號「政知見」發文解讀，過去雖然陸方一直不承認所謂的海峽中線，但也很少直接表態。包括2019年台灣媒體稱有解放軍機飛越海峽中線時，時任大陸外交部發言人耿爽僅說，「蔡英文的胡言亂語、狂言妄語實在令人氣憤，但這不算是外交問題，留給國台辦回應。」

大陸軍事評論員宋忠平分析稱，在美國和台灣當局不斷改變台灣海峽現狀的情況下，這一表態是中國大陸用實際舉動向國際社會強化一中原則，對今後台海局勢的走向會帶來重大積極影響。

他說，這一表態也是對大陸軍事能力的自信，「對於台軍的防空力量，我們戰術上是重視的，戰略上是藐視的。」宋忠平說，無論是台灣當局還是美國，他們劃設的任何所謂中間線也好，警戒線也罷，在解放軍看來都不具備任何法律效力，「這也會讓台灣當局深刻認識到，一意孤行搞台獨，沒有任何所謂的中間線。」

對此，我外交部發言人歐江安駁斥說，中華民國台灣是主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。「台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。中國外交部的說法，一如摧毀一國兩制的港版國安法，也將摧毀台海現狀。」

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