影／國民黨團杯葛國會　陳柏惟：中國巨嬰黨不上班滾遠一點

▲國民黨團要農委會主委陳吉仲下台、行政院長蘇貞昌道歉 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政報告並總質詢，國民黨團為抗議美豬進口霸佔發言台，同時把道具豬再搬到現場，高喊「美豬進來，總統下台」、「先道歉，再報告」。對此，台灣基進立委陳柏惟怒批，「中國巨嬰黨不上班可以滾遠一點」。

▲國民黨團杯葛國會。（圖／記者宋良義攝）

國會休息時間，陳柏惟在臉書以「中國巨嬰黨自己不想上課，把教室鎖起來」為題表示，「上次考監質詢與拜訪就被中國巨嬰黨『媽媽十元』廢掉，跟你講台灣的國際關係要小心前進，你下面的巨嬰們又拍自慰影片去海峽論壇『與螂同行』」

▲國民黨團霸佔發言台。（圖／記者宋良義攝）

陳柏惟指出，現在連輪到別的政黨質詢，中國巨嬰又跑到官員備詢台要「爸爸惜惜」癱瘓國會，中國巨嬰黨不上班可以滾遠一點，不要把別人的質詢權變不見好嗎？你們也差不多就好，台灣民眾選你們出來罷課翹班上政論刷存在感的逆。

▼國民黨杯葛國會。（圖／記者宋良義攝）

▼國民黨團將道具豬搬到立法院議場。（圖／記者宋良義攝）

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