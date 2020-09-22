國民黨團霸佔議場杯葛蘇貞昌報告　邱顯智批：20、30年前的老套

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政報告總質詢，國民黨團為抗議政府開放美豬進口霸佔發言台，蘇貞昌因而無法進入議場進行施政報告並備質詢。對此，時代力量黨團總召邱顯智受訪時表示，台灣的國會走到今天的程度，實在不應該再繼續用這種20、30年前的老套，呼籲國民黨懸崖勒馬，讓出質詢台給蘇貞昌上台報告。

蘇貞昌22日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢，國民黨團一早便發動霸占官員席、備詢台及發言台，要求總統蔡英文與蘇貞昌為開放美豬進口一事道歉，同時也再度把道具豬搬到現場，高喊「美豬進來，總統下台」、「先道歉，再報告」，稍早立法院長游錫堃也宣布院會休息。

▲國民黨團霸佔發言台。（圖／記者宋良義攝）



對此，邱顯智22日上午受訪時表示，立法院今天要進行施政報告總質詢，自己也做了充分準備，甚至準備了30張投影片要質詢蘇貞昌，沒想到國民黨團又突如其來地霸佔主席台，「對此我們覺得遺憾，也覺得生氣」。

邱顯智批評，台灣的國會已經走到今天的程度，實在不應該再繼續用這種20、30年前的老套，而不願進行一場認真的質詢或辯論，希望國民黨可以懸崖勒馬，讓出質詢台給蘇貞昌上台報告。

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