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蔡英文飛澎湖視導前線部隊　共軍「空警500」侵擾海峽中線

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▲▼共軍「空警500預警機」於海峽中線附近飛行。（圖／CANUK78推特帳號）

▲共軍「空警500預警機」於海峽中線附近飛行。（圖／CANUK78推特帳號）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日前往澎湖作戰區慰勉國軍，根據推特帳號「CANUK78」顯示，一架共軍「空警500」預警機，在清晨時於海峽中線附近飛行。

共軍在18、19日接連派遣多達37架次的軍機擾台，其中甚至大動作越過海峽中線，有諸多明顯的挑釁行為；而國防部也已經調整「第一擊」的應處，強勢改為「自衛反擊權」。

國防部雖然20日並未公布共軍動態，但21日晚間再次透過「即時軍事動態」，揭露共軍又派出2架次運8反潛機，侵擾我西南海空域。我空軍方面，則再次派出戰機升空應對，並以廣播驅離，同時以防空飛彈追監。

針對共軍近期頻繁的軍事行動，蔡英文走訪各軍事單位慰勉官兵，22日上午更規劃前往位於前線的澎湖作戰區；不過，清晨時共軍「空警500」於清晨於海峽中線飛行。

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