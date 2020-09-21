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快訊／共軍再派2架運8反潛機擾台　空軍升空驅離、飛彈追監

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▲▼國防部公布，共軍再派2架運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

▲國防部公布，共軍再派2架運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

國防部21日晚間表示，共軍再派出2架次運8反潛機，侵擾我西南空域，而我方空軍戰機也立刻升空應對，並以廣播驅離，同時以防空飛彈追監。

共軍在18、19日接連派遣多達37架次的軍機擾台，其中甚至大動作越過海峽中線，有諸多明顯的挑釁行為；而國防部也已經調整「第一擊」的應處，強勢改為「自衛反擊權」。

對於共機頻頻擾台，國防部20日並未公布對方動態，但21日晚間再次透過「即時軍事動態」，揭露共軍再度派出2架次運8反潛機，侵擾我西南海空域，而我空軍也再次派出戰機升空應對，並以廣播驅離，同時以防空飛彈追監。

▼國防部公布，共軍再派2架運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

▲▼國防部公布，共軍再派2架運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

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