「海空力量」多次穿越、繞台巡航！解放軍行動大盤點：已常態化

▲央視曾公布解放軍東海演習影片，「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

台海緊張局勢不斷升溫，解放軍18、19日更是派出37架軍機逼近台灣。《央視軍事》今（20）早則在微博列出解放軍穿越島鏈、繞飛台島的大動作。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

《央視軍事》指出，中國大陸國防部已2次宣佈解放軍東部戰區在台海進行演練，除了9月18日以外，8月13日也有一次，而先前解放軍海空力量早已多次實施穿越島鏈、繞島巡航等演練活動。

央視稱，海軍艦艇通過宮古海峽、巴士海峽進入西太平洋已常態化，遼寧艦自服役以來曾多次航經台灣海峽，遼寧艦編隊在2016年12月前往西太平洋海域展開遠海訓練，這也是解放軍航艦編隊首次穿越第一島鏈。

央視指出，在空軍方面，轟-6K於2015年3月經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練，是空軍首次遠赴西太平洋展開遠海訓練，戰機自2016年起加入遠海訓練，並展開繞飛台灣行動；2018年5月，東部及南部戰區空軍協調作戰，出動轟炸機和偵察機雙向繞飛台灣，此次也是蘇35戰機首次與轟-6K以編隊形式飛越巴士海峽。

▲大陸武統聲浪高漲。（圖／CFP）

針對19日共機現蹤我西南防空識別區外進行偵搜，傳出我國空軍除了升空以廣播驅離，更一改過去的廣播內容，以「一切後果自負」的強勢口氣，要求對方立即迴轉脫離。

據瞭解，該架中共偵察機在飛經我防空識別區西南角後，即轉向巴士海峽方向飛行，並一度轉往高雄外海，全程並未進入我防空識別區內。

對此，國防部僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。