韓國瑜2022戰北市？　鍾小平、王浩宇齊聲喊「桃園」

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前高雄市長韓國瑜2022動向備受關注，更不斷傳出韓可能轉戰台北市長等風聲。對於韓是否可能「攔胡」國民黨立委蔣萬安？台北市議員鍾小平22日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言「我認為（可能性）非常高」，但韓選桃園市長較好，選北市長「我就沒那麼贊成」；民進黨桃園市議員王浩宇也分析，「桃園市長是他比較可能的選項」。

▼蔣萬安、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



談起2022台北市長選戰，鍾小平指出，韓國瑜選總統是不必再想了，至於選黨主席，每個月要太太李佳芬拿3千萬，「他可能會被李佳芬逼得懸樑自盡」，因此最適合的位置就是「首都！半個總統」。

「韓國瑜不要讓他亡掉！」鍾小平進一步分析，若統派票造反，國民黨不會贏，往中間邁進，大本營著火也掛掉了；若只顧大本營，就會像這次韓國瑜輸給總統蔡英文這麼多。他接著建議，應該讓韓成立一個像是民進黨新潮流的國民黨派系，讓他可以提名單一席次、不要參與，並以蒼生、國家為念，請這些人勉強投以後「往中間走的」總統候選人。

鍾小平並說，韓國瑜也不能做白工，像是選桃園市長就「非常好」，自己沒那麼贊成韓選台北市，「讓他活下來、穩住統派，又能含淚呼籲統派投中間派、一中各表派，然後手上也有議員、兵馬，這就是比較好的安排，就是智慧、高度！」

▲台北市議員鍾小平。（圖／翻攝雲端最前線）



王浩宇也分析，桃園市長是韓國瑜比較可能的選項，且目前看來，民進黨沒有比較主動表態的人，國民黨籍桃園市議長邱奕勝則已表態且長期在準備。他接著說，民進黨部分，不管是被點名的新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，或是真正在跑的公平會副主委彭紹瑾、前立委黃適卓等，現在民調看來，若韓國瑜到桃園選，「他們都是大輸10幾％以上」。

王浩宇呼籲，民進黨的人選應趕快認真準備，或是早點表態、儘快做一些基層經營，否則目前為止有在經營基層的都是國民黨；且若議長邱奕勝最後不選，選擇跟韓國瑜合作，由議長負責基層、本省藍，韓國瑜負責外省藍，「兩人一合作，國民黨要拿回桃園其實滿容易！」他並說，桃園市長鄭文燦執政到現在，並沒有實質改變桃園的藍綠版圖，「這是我覺得民進黨最大的挑戰！」

▼桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝雲端最前線）



時力智庫執行長李兆立則直言「不要亂了！真的！」無論做什麼改革，只要韓國瑜一出來，國民黨一定拿不到票，不要再給民進黨這種容易的目標。他並呼籲，國民黨應該不要提韓國瑜，好好搞修憲，像是今日上午還在佔領議場，「拜託不要再搞這些東西，讓年輕人覺得你是個正常的政黨，是個願意講道理的政黨，不是靠『棒棒糖』這招繼續來騙，沒有用！」

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