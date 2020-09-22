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入山抓蜂泡藥酒！3男慘被「虎頭蜂大軍」狂追　1人遭螫昏

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記者趙蔡州／綜合報導

台中一名70歲李姓老翁日前約2名30多歲男子到大坑山區捕蜂，3人在亳無安全裝備的情況下爬進二號步道、五號步道交界一處山谷，不料在捕蜂過程中慘遭虎頭蜂大軍追趕，造成2人被螫傷（其中1人一度昏迷）受困山區，所幸在警消的幫助下全員平安下山。

李姓老翁20日上午帶著36歲李姓、39歲許姓親友一起到大坑山區，準備抓捕一些虎頭蜂來浸藥酒冬令進補，3人進入二號步道、五號步道交界處山谷尋找蜂窩，不料在採集過程中遭到一大群虎頭蜂瘋狂追擊，加上3人沒有攜帶安全裝備，最後被迫分開逃竄。

▲▼大坑山區採草藥慘遭虎頭蜂螫 3男受困深谷獲救。（圖／東森新聞）

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▲3男大坑步道捕蜂，遭虎頭蜂大軍狂追，1人遭螫昏。（圖／東森新聞）

李姓老翁在逃跑過程中，因為被虎頭蜂螫到，身體不適昏迷倒地，另外2人分散逃跑後在山谷迷路，其中有攜帶手機的李男打電話報警求助。消防人員經過GPS定位手機的位置後，發現李男仍在大坑步道交界的山谷處，隨即出動東山及新社等2分隊，總共12名消防人員前往救援。

消防隊員20日下午4時許先找到李男，下午5時再找到滑落40米深谷的許男，經過架設繩索垂降後成功將許男救起，只是遲遲找不到昏迷的李姓老翁，直到透過電話連絡後才得知，老翁在李男打電話報警時就已自行清醒，接著依著熟路自行返家治療，讓遭放生的李許2人相當傻眼，所幸最後全員均平安下山。

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