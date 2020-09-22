　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳超明涉受賄起訴北院出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲立委陳超明涉收賄施壓經濟部，他21日出庭時表示，打電話只是順水人情，並抱怨羈押2月都「關傻了」，請求交保。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

立委陳超明涉嫌透過辦公室主任，收受李恆隆百萬賄款，打電話找經濟部官員到東吳大學公聽會上，挨SOGO新加坡股東責罵。檢方21日依貪汙罪起訴，陳超明於庭上否認犯罪，稱打電話是順水人情，「答應人家辦事不辦，不是男子漢」，更抱怨在看守所內都被「關傻了」，請求交保。

陳超明表示，他在本案是「掃到颱風尾」，當時新加坡代表找上他，沒談到SOGO案、也沒提公聽會的事，後來李恆隆託人請他開公聽會，稱願意贊助他200萬政治獻金，他起初答應，但事後又覺得不妥，便打了2通電話到經濟部去，請他們派人來參加公聽會，「徐永明說要辦，我高興得不得了，因為我逃過了」，根本不知道辦公室主任收了錢。

律師認為，檢方起訴書中，並沒有陳超明透過辦公室主任收錢的證據，「起訴內容充滿檢察官的想像」，甚至連經濟部接電話的人，都證稱忘了陳超明有打電話，顯然這根本不構成施壓，且公聽會也不具法律效力，不明白為何單純的政治獻金，會被解讀成行賄。

檢察官表示，陳超明的供詞，與其餘證人說法有極大出入，彷彿活在「平行世界」，例如陳超明自稱，不知新加坡代表來找他幹嘛，但辦公室主任在前一天，就已將完整內容傳Line給他，且陳超明當時身為經濟委員會召委，經濟部證人更證稱，「行政機關從沒拒絕過召委的要求」，只能痛苦地賣面子，派員到公聽會上給人罵，質疑陳超明「若不是收了好處，有其他理由能說明為什麼要打電話嗎？」。

檢察官認為，從證據來看，陳超明的犯罪嫌疑重大，若回復立委身分，不僅可手握豐富資源，更因與辦公室主任的上下關係，有極大串證可能，且立委若在會期前就已遭羈押，續押並不需要再經過立法院同意，建請法官裁定羈押。

陳超明表示，他認為答應人要辦事不辦「不是男子漢」，即使事後認為不妥，仍想打個電話求心安，當他得知徐永明要接手辦公聽會時「高興得不得了」，因為他逃過了，並稱好不容易選上立委，根本不可能會逃，現在被羈押2個月都關傻了，連立法院18日已開議都搞不清楚，請求交保。

生火了！連我媽都用到發光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
楊丞琳深夜「道別信」談感情　感性送走小鬼：初戀困擾很久了吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

快訊／內湖公車衝人行道1死1傷　肇事駕駛走出警局臉色沉重

收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

內湖公車撞24機車奪命、警員送醫　肇事原因出爐「駕駛睡著」

高雄男載女友墾丁遊　遇夕陽眩光撞護欄翻車同受傷

近距離恐怖目擊！內湖公車「撞飛24車」衝人行道1死　警翻滾掙扎

外送員送餐噴鼻血！樓梯間「春光片」外流　老司機揭密鑽石大樓

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

快訊／內湖公車衝人行道1死1傷　肇事駕駛走出警局臉色沉重

收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

內湖公車撞24機車奪命、警員送醫　肇事原因出爐「駕駛睡著」

高雄男載女友墾丁遊　遇夕陽眩光撞護欄翻車同受傷

近距離恐怖目擊！內湖公車「撞飛24車」衝人行道1死　警翻滾掙扎

外送員送餐噴鼻血！樓梯間「春光片」外流　老司機揭密鑽石大樓

入山抓蜂泡藥酒！3男慘被「虎頭蜂大軍」狂追　1人遭螫昏

彰化10年釘子戶被拆！「最強門框」仍佇立　員林市長回應了

全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易　德意志銀行案子最多

川普「嘲諷式」模仿拜登看提詞機：再往上一點！再往上一點！

330頭象暴斃水邊　非洲大象「死亡潮」詭異謎團解開了

鍾興民7度奪金曲！　出道30年首開個唱「重量級嘉賓」曝光

虞書欣被路人喊楊超越！　秒脫口「一句話」網推爆：情商好高

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

這不是雪諾！基特哈靈頓「把混蛋演超好」　片場瘋狂行徑曝

李秉憲、李珉廷罕見隔空曬恩愛　「夫妻同一視角」放閃了！

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

社會熱門新聞

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

快訊／公車失控撞入銀行　

潑屎哥收集屎尿從頭淋下！親曝「金針菇來源」

20刀砍死女友！他日曆寫驚悚5字藏阿里山如《寄生上流》

刺青男路邊抓2女下車！脫衣嗆：報警會找到妳

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

開寄賣賓士載妹！男業務撞車逃跑：怕被罵

內湖公車衝上人行道　1人死亡

求交保　蘇震清：我聯考英文0分不會逃

更多熱門

相關新聞

廖國棟求交保　為「美豬美牛」回立院

廖國棟求交保　為「美豬美牛」回立院

立委廖國棟21日被起訴涉嫌收賄790萬元，台北地院晚間召開移審羈押庭，廖表示，自己是國民黨團總召，需要進立院為「美豬美牛議題」激烈攻防，還要為原民爭取轉型正義，希望獲500萬元交保，但檢察官反譏，廖過去把寶貴時間用來收賄，已經背棄全國原住民期望，仍建請法院繼續羈押。

求交保　蘇震清：我聯考英文0分不會逃

求交保　蘇震清：我聯考英文0分不會逃

國會4立委涉賄被起訴！19萬月薪照領

國會4立委涉賄被起訴！19萬月薪照領

徐永明「夭鬼假細禮」　不怕得罪徐旭東

徐永明「夭鬼假細禮」　不怕得罪徐旭東

打蘇嘉全名號索賄　蘇震清4年前就知被查

打蘇嘉全名號索賄　蘇震清4年前就知被查

關鍵字：

立委收賄弊案徐永明陳超明SOGO

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面