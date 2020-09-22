叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

▲立委陳超明涉收賄施壓經濟部，他21日出庭時表示，打電話只是順水人情，並抱怨羈押2月都「關傻了」，請求交保。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

立委陳超明涉嫌透過辦公室主任，收受李恆隆百萬賄款，打電話找經濟部官員到東吳大學公聽會上，挨SOGO新加坡股東責罵。檢方21日依貪汙罪起訴，陳超明於庭上否認犯罪，稱打電話是順水人情，「答應人家辦事不辦，不是男子漢」，更抱怨在看守所內都被「關傻了」，請求交保。

陳超明表示，他在本案是「掃到颱風尾」，當時新加坡代表找上他，沒談到SOGO案、也沒提公聽會的事，後來李恆隆託人請他開公聽會，稱願意贊助他200萬政治獻金，他起初答應，但事後又覺得不妥，便打了2通電話到經濟部去，請他們派人來參加公聽會，「徐永明說要辦，我高興得不得了，因為我逃過了」，根本不知道辦公室主任收了錢。

律師認為，檢方起訴書中，並沒有陳超明透過辦公室主任收錢的證據，「起訴內容充滿檢察官的想像」，甚至連經濟部接電話的人，都證稱忘了陳超明有打電話，顯然這根本不構成施壓，且公聽會也不具法律效力，不明白為何單純的政治獻金，會被解讀成行賄。

檢察官表示，陳超明的供詞，與其餘證人說法有極大出入，彷彿活在「平行世界」，例如陳超明自稱，不知新加坡代表來找他幹嘛，但辦公室主任在前一天，就已將完整內容傳Line給他，且陳超明當時身為經濟委員會召委，經濟部證人更證稱，「行政機關從沒拒絕過召委的要求」，只能痛苦地賣面子，派員到公聽會上給人罵，質疑陳超明「若不是收了好處，有其他理由能說明為什麼要打電話嗎？」。

檢察官認為，從證據來看，陳超明的犯罪嫌疑重大，若回復立委身分，不僅可手握豐富資源，更因與辦公室主任的上下關係，有極大串證可能，且立委若在會期前就已遭羈押，續押並不需要再經過立法院同意，建請法官裁定羈押。

陳超明表示，他認為答應人要辦事不辦「不是男子漢」，即使事後認為不妥，仍想打個電話求心安，當他得知徐永明要接手辦公聽會時「高興得不得了」，因為他逃過了，並稱好不容易選上立委，根本不可能會逃，現在被羈押2個月都關傻了，連立法院18日已開議都搞不清楚，請求交保。

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