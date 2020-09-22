陳超明抗議立院許可羈押成弱勢團體　「同梯」廖國棟+1：非常贊同

▲台北地院正式告知蘇震清、陳超明、廖國棟已經獲立院許可羈押禁見。（合成圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北地院22日凌晨決定羈押涉貪立委蘇震清、陳超明、廖國棟，經立法院許可後，合議庭稍早開庭告和3人結果，陳超明情緒激動發難，抗議黨團沒找律師了解案件，「天黑一邊」，「嚴重抗議立院變成弱勢團體，嚴重抗議，包括院長包括黨團」，廖國棟則表示「個人非常非常支持陳超明說法」。3人訊後將押往台北看守所。

北院合議庭認定立委蘇震清、陳超明與廖國棟涉嫌收受太流公司前董座李恆隆賄賂，罪嫌重大，且有利用立委職權影響他人供詞，有勾串、滅證之虞，決定要羈押禁見，但，依《憲法增修條文》規定，現任立委除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，台北地院22日一早派法警專送公文到立院，經黨團協商，送院會通過臨時提案許可羈押。

合議庭10點多接獲立法院電子公文後，11點半再次開庭，正式告知蘇、陳、廖裁定結果，陳超明在開庭前，聽了律師解釋目前狀況後，情緒激動表示，「對於黨團決議，無奈接受，但是我要抗議，雖然我們禁見，(黨團)也該跟我的律師研究我們的案件，我的律師跟我說『押你沒有良心，天黑一邊』，請轉告立法院長要了解我們每個人的心聲，立法院變成弱勢團體，我嚴重抗議，包括院長，包括黨團」，廖國棟隨後覆議，蘇震清則沒意見，審判長庭後諭知將3人送看守所羈押。

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