　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸徐永明坐檯5分鐘收200萬　李來希：屁股洗乾淨也懶得嘿嘿嘿

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐永明。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蔡文鈴／台北報導

北檢偵辦立委集體收賄案，時代力量前主席徐永明被查出收取太流前董座李恆隆兩百萬，在立院舉辦公聽會施壓經濟部奪回SOGO經營權，但卻又怕得罪徐旭東恐影響時力選情，最後僅現身5分鐘就離開，讓李恒隆相當不滿，批評他「坐五分鐘就要兩百萬」。對此，全國公務人員理事會前理事長李來希在臉書酸，這樣的姿色，就算屁股洗乾淨，我們都懶得嘿嘿嘿。

李來希22日透過臉書批評，坐檯五分鐘要價200萬元？是何方神聖而有這樣的價碼？是西施再世嗎？這人靠著羞辱軍公教人員聞名於世，辱罵奉公守法的軍公教人員吃太飽領太多，搞了半天原來是個坐檯咖。

李來希怒罵，憑這樣的姿色，就算屁股洗乾淨，我們都懶得嘿嘿嘿，可是就是有人看中意看對眼，真是甚麼人玩甚麼鳥，時代力量這樣的咖，還有沒有？

北檢起訴太流公司前董事長李恆隆為搶SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委協助施壓經濟部修法，包過陳超明、徐永明都曾認為個案性過強，忌憚可能得罪李的對手、遠東集團徐旭東，但是徐考量時代力量缺錢，仍主動索賄，最後因溝通誤會沒拿到錢，辦案人員私下罵徐「夭鬼假細禮」，多年面對壓力的官員心痛背後竟隱藏這些貪瀆事實。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄40歲女居家檢疫5天突死亡　採檢結果出爐
傳被高爾宣霸凌到憂鬱　當事人親自「還原始末」
這樣搭超危險！「6類藥物＋柚子」恐致死　24小時內別試
正妹在小鬼追思會「拍網美照打卡」！　遭出征罵翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳揮文談韓國瑜當台北市長「一定很好」　柯文哲：蛤！？

三倍券僅8%綁數位　洪孟楷批行政院：浪費公帑又沒效果

酸徐永明坐檯5分鐘收200萬　李來希：屁股洗乾淨也懶得嘿嘿嘿

蔡英文視導「天駒部隊」：怎能讓別人在領空上耀武揚威！

共機擾台7天41架完整看　轟六直掛「鷹擊12」飛彈、殲16首越線

陳吉仲稱沒提供「萊劑增加收益」字眼給科學人　林為洲籲誠實面對

學者轟把拜會簡化成飯店見面「很下作」　被王定宇咬覺得受辱

「希望能再為這塊土地謀劃3至7年」　杜紫宸曝給蔡英文一封信

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

陳揮文談韓國瑜當台北市長「一定很好」　柯文哲：蛤！？

三倍券僅8%綁數位　洪孟楷批行政院：浪費公帑又沒效果

酸徐永明坐檯5分鐘收200萬　李來希：屁股洗乾淨也懶得嘿嘿嘿

蔡英文視導「天駒部隊」：怎能讓別人在領空上耀武揚威！

共機擾台7天41架完整看　轟六直掛「鷹擊12」飛彈、殲16首越線

陳吉仲稱沒提供「萊劑增加收益」字眼給科學人　林為洲籲誠實面對

學者轟把拜會簡化成飯店見面「很下作」　被王定宇咬覺得受辱

「希望能再為這塊土地謀劃3至7年」　杜紫宸曝給蔡英文一封信

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

日職／陽岱鋼二軍連兩戰猛打賞　打擊率0.333

陳揮文談韓國瑜當台北市長「一定很好」　柯文哲：蛤！？

「2050年減碳50%」已不足　環團：氣候改革不容緩9/27青年抗暖大遊

新北爆本土登革熱群聚「累計4例」　皆有「五寮尖山菜園」活動史

宏碁電競筆電8月市佔24%　奪得美國銷售冠軍寶座

凱基證單日成交量大增？　證期局：德意志證券撤台轉單

白雪覆蓋曾文溪畔！秋季限定「芒草海」超夢幻　隨便拍都是仙照

高雄婦「居家檢疫5天」突死亡　新冠肺炎採檢結果出爐！

【廣編】Kotex、Mister Donut推香氛衛生棉！甜甜圈香氣＋超Q包裝　女孩融化惹

白飯有紅斑！專家揭「紅米混入包裝米」難吃現象　碾米廠損失慘

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

誑稱男友狂發簡訊跟蹤　民進黨發言人遭痴男騷擾瀕崩潰

快訊／北院羈押3涉貪立委　立法院同意了

快訊／共軍再派2架運8　空軍升空驅離、飛彈追監

抓黑心建築棄土　新北出3大狠招

前外交官：蕭美琴別給美國找麻煩

蔡英文收死亡威脅　府：怎跟這樣的鄰居打交道？

快訊／2架IDF傳被6共機夾擊　空軍還原實情

蔡英文飛澎湖視導前線部隊　共軍侵擾海峽中線

汪文斌稱沒有「海峽中線」！外交部回應了

中衛國慶口罩曝光　4步驟有機會抽紀念品

共機擾台　侯友宜：不需要互相挑釁

共機擾台7天41架完整看　轟六直掛「鷹擊12」飛彈、殲16首越線

北市開罰！「潑屎哥」污染信義區下場出爐

更多熱門

相關新聞

涉賄打電話施壓　陳超明「關傻了」求交保

涉賄打電話施壓　陳超明「關傻了」求交保

立委陳超明涉嫌透過辦公室主任，收受李恆隆百萬賄款，打電話找經濟部官員到東吳大學公聽會上，挨SOGO新加坡股東責罵。檢方21日依貪汙罪起訴，陳超明於庭上否認犯罪，稱打電話是順水人情，「答應人家辦事不辦，不是男子漢」，更抱怨在看守所內都被「關傻了」，請求交保。

趙正宇收賄不起訴：西瓜效應讓錢越來越多

趙正宇收賄不起訴：西瓜效應讓錢越來越多

林家麒：敲詐殯葬業者千萬元為還賭債

林家麒：敲詐殯葬業者千萬元為還賭債

徐永明「夭鬼假細禮」　不怕得罪徐旭東

徐永明「夭鬼假細禮」　不怕得罪徐旭東

立委趙正宇A錢輸助手！林家麒削千萬買百達翡麗

立委趙正宇A錢輸助手！林家麒削千萬買百達翡麗

關鍵字：

徐永明李來希立委收賄案

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面