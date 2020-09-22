酸徐永明坐檯5分鐘收200萬　李來希：屁股洗乾淨也懶得嘿嘿嘿

▲徐永明。（資料照／記者劉昌松攝）



記者蔡文鈴／台北報導

北檢偵辦立委集體收賄案，時代力量前主席徐永明被查出收取太流前董座李恆隆兩百萬，在立院舉辦公聽會施壓經濟部奪回SOGO經營權，但卻又怕得罪徐旭東恐影響時力選情，最後僅現身5分鐘就離開，讓李恒隆相當不滿，批評他「坐五分鐘就要兩百萬」。對此，全國公務人員理事會前理事長李來希在臉書酸，這樣的姿色，就算屁股洗乾淨，我們都懶得嘿嘿嘿。

李來希22日透過臉書批評，坐檯五分鐘要價200萬元？是何方神聖而有這樣的價碼？是西施再世嗎？這人靠著羞辱軍公教人員聞名於世，辱罵奉公守法的軍公教人員吃太飽領太多，搞了半天原來是個坐檯咖。

李來希怒罵，憑這樣的姿色，就算屁股洗乾淨，我們都懶得嘿嘿嘿，可是就是有人看中意看對眼，真是甚麼人玩甚麼鳥，時代力量這樣的咖，還有沒有？

北檢起訴太流公司前董事長李恆隆為搶SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委協助施壓經濟部修法，包過陳超明、徐永明都曾認為個案性過強，忌憚可能得罪李的對手、遠東集團徐旭東，但是徐考量時代力量缺錢，仍主動索賄，最後因溝通誤會沒拿到錢，辦案人員私下罵徐「夭鬼假細禮」，多年面對壓力的官員心痛背後竟隱藏這些貪瀆事實。