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解放軍被送中印邊境痛哭？　陸網揭真相：新兵高歌淚別父母

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記者鄭思楠／綜合報導

中印邊境衝突升溫！一段解放軍落淚的影片日前分別在臉書、推特流傳，有網友配文指出，「軍人（解放軍）被送往拉達克（Ladakh）邊境面對印度軍隊。」還有網友諷刺稱，以為能入伍「鍍個金」，現在卻被送去當砲灰，是內心難過到痛哭。不過，大陸網友22日發文闢謠。

▲▼闢謠截圖。（圖／翻攝自微博）

▲闢謠截圖。（圖／翻攝自微博）

大陸網友「台灣那點事兒」、「四度視頻」指出，「近日，安徽省阜陽市潁州區首批10名新兵淚別父母在車上唱《軍中綠花》的視頻在網上流傳，視頻傳到台灣後，被台媒造謠成『解放軍被送往中印邊境前線，在車上唱歌、情緒高潮激動、甚至唱到痛哭』。 」

▲解放軍高歌激動落淚。（圖／翻攝自臉書「Zaid Hamid」）

▲解放軍高歌激動落淚。（圖／翻攝自臉書「Zaid Hamid」）

此前，巴基斯坦臉書網友「Zaid Hamid」20日分享該段影片，並寫下「來自北京軍事站的獨家影片，軍人（解放軍）被送往拉達克（Ladakh）邊境面對印度軍隊。一胎化政策嚴重傷害我們中國兄弟的動力。我們巴基斯坦支持你中國。勇敢下去。」

中國網友「林才竣Michael新號」則於同天在推特上表示，被派往中印邊境的解放軍在車上唱歌時，「忍不住哭鼻子了。想想也是，花了銀子入伍，本來計畫是鍍個金，轉業當王，現在變成當砲灰。」隨後，影片也引起網友熱議。

事實上該則影片來源無法確定，轉貼的網友「Zaid Hamid」自介也不具可信度，因此未知拍攝時間地點為何。不過解放軍手上均拿著口罩，可大約判斷拍攝時間在近期。

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