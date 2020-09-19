徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？





▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部長陳時中一句「吃豬睪丸會變聰明」，引來同為醫生出身的台北市長柯文哲笑說「念哪個醫學院？」，也讓陳時中19日再度重申，這是民俗講法，「要說長輩失言嗎？」對此，台北市議員徐巧芯19日晚間回擊，衛福部長應該依照專業判斷說話，難道之後長輩說吃香灰、喝符水治病也要推廣嗎？

徐巧芯19日表示，其實陳時中大可以說這是「客套話」或者「開玩笑」，並且說未來會注意衛福部長身份與發言就好，但偏要再嘴一個「若說這是失言，那就是指我的長輩失言。」

「話不是這麼說啊！」徐巧芯質疑，難道陳時中的長輩是衛福部長嗎？還是長輩的發言會擴及到社會大眾嗎？「不是也不會。那話是你說的，請不要推給長輩謝謝。」

徐巧芯認為，衛福部長需要給大眾正確的衛教知識，就算長輩是這麼說，對大眾公開發言的時候，也必須依照專業判斷說話，否則這次是「吃豬睪丸會變聰明」，那下次長輩說吃香灰、喝符水治病呢？也要推廣嗎？不會吧！

最後，徐巧芯酸說，「還以爲是衛福部長陳時中呢，原來是民俗專家陳時中啊！陳時中這一個回應，才是真正的失言了。」

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