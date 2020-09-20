快訊／信義威秀被潑糞　21歲長髮妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市信義威秀影城19日深夜發生潑屎事件，一名身穿黑色衣服、藍色牛仔短褲21歲邱姓女子遭人當街潑灑穢物。對此，疑似當事人今天（20日）上午９時多在臉書發文，還原當時情形。

該女寫道，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

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該女稍早也說，「洗了三次還是臭，心裡真幹⋯」她也提到嫌犯特徵，「路人跟我說一個矮矮的男生，黑色衣服、黑色褲子。」而《ETtoday新聞雲》也私訊求證是否為當事人，但截稿前未獲回應。

▼裝穢物的桶子一開始還蓋在女子頭上。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

而該女事發後也在《ETtoday新聞雲》粉絲團底下回應，對於網友「警方也不敢太靠近」的留言，她說「倒還好，我感覺警察人都很好。」還有網友猜測，「一定是正宮對小3的警告」；她澄清，「我沒男友，可以不要亂猜測嗎？」

警方指出，事件發生在19日深夜10時許，邱女在信義威秀遭男子潑灑穢物。員警趕到現場後，先協助對方清潔。她才向員警供稱「不認識動手的男子」，並表示不願提告後就自行離去。

▲▼潑屎現場今凌晨已經恢復原狀。（圖／記者游宗樺攝）

▼潑屎現場今凌晨已經恢復原狀。（圖／記者游宗樺攝）