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北市信義區隨機攻擊畫面曝！機車騎士停紅燈　慘被白衣男亂拳狂打

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記者張君豪／台北報導

14日晚間台北市信義區光復南路發生一起喝酒醉的上班族亂拳揮打路口停等紅燈的機車騎士，由於酒醉上班族喝到斷片，渾然不知到自己當街揮拳打人，加上亂入騷擾到其他民眾，當下就被見義勇為的其他目擊民眾制止，警方獲報也派人到場制伏這名揮拳打人醉漢，涉嫌動手的羅姓男子（24歲、無前科）酒醒後相當後悔，表示當晚因公司同事聚餐太開心才會喝到斷片。

▲酗酒毆打無辜騎士的羅姓男子訊後遭警方依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酗酒毆打無辜騎士的羅姓男子訊後遭警方依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酗酒毆打無辜騎士的羅姓男子訊後遭警方依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酗酒毆打無辜騎士的羅姓男子訊後遭警方依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，14日晚間22時30分左右，轄區光復南路、文昌街口發生一起醉漢亂入揮拳毆打機車騎士的鬧劇；羅姓男子飲酒過量後，走過該路口搖搖晃晃，接著不斷做出揮拳的動作挑釁路人，最後朝一名正在停等路口紅燈的機車騎士揮拳攻擊，所幸羅男脫序行為已引起路過民眾注意，數名看不下去的民眾上前將他壓倒制伏。

警方獲報到場逮捕羅姓男子，但因為他飲酒過量無法接受警詢，15日清晨羅男清醒後向警方表達悔意，但因遭毆打的機車騎士堅持提告，警方依傷害罪嫌將他移送台北地檢署複訊。

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