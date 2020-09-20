雲警少年警察隊籃球聯誼趣味賽　宣導反毒拒毒 

▲雲林縣警察局少年警察隊長陳耿旭領隊，率隊員及「無毒校園」專任警力組隊參與此次三對三籃球比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局少年警察隊於今(20)日與救國團雲林縣團委會、大埤鄉體育會共同辦理「義工暨眷屬三對三籃球聯誼及球類趣味競賽」，於大埤國小籃球場盛大展開，以實際行動來提倡青少年從事正當休閒活動、培養運動習慣，更積極創造優良的環境，讓青少年在健康、無害中成長。

雲林縣警察局少年警察隊於雲林縣積極協助各公務機關及民間團體辦理各項活動，今日在活動現場實施青少年預防犯罪暨反毒宣導活動。此次活動少年警察隊除辦理相關宣導外，特別由隊長陳耿旭領隊，率隊員及「無毒校園」專任警力組隊參與此次三對三籃球比賽。

少年警察隊隊長陳耿旭表示，縣警局局長顏旺盛相當重視青少年健康的成長環境，對於各類危害青少年健康成長之犯罪均全力防制及偵辦，毒品案件更是防制重點。查緝毒品案件除向上溯源查察藥頭，將其繩之以法，減少青少年遭受毒害；另外也「向下清查」預防毒品混入校園或戕害少年及兒童。

毒品防制落實達成蔡總統反毒「三減策略」－減少毒品供給、減少毒品需求、減少毒品危害，最後呼籲青年學子「勿以身試毒」、「摒拒不良嗜好」、「建立正當休閒活動及情緒抒解方法」及「遠離是非場所」，堅決反毒、拒毒，共同守護美好的未來。

▲雲林縣警察局少年警察隊與救國團雲林縣團委會、大埤鄉體育會共同辦理「義工暨眷屬三對三籃球聯誼及球類趣味競賽」，於大埤國小籃球場盛大展開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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