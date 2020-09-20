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海峽論壇開幕！汪洋未到場　改影片致詞：挾洋自重只給台灣帶來風險

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▲▼海峽論壇,汪洋。（圖／記者任以芳攝）

▲海峽論壇開幕，大陸全國政協主席汪洋透過影片致詞。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、蔡紹堅／福建報導

海峽論壇大會20日在廈門開幕，大陸全國政協主席汪洋今年未到現場，改以錄影的方式致詞，汪洋表示，台獨是絕路，挾洋自重只會給台灣帶來不可承受的風險，「中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權、安全受到任何損害。」

汪洋提到，島內有人要限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鉤，文化斷鏈，這不是政治分歧，而是歷史逆流，不是為民眾興利，而是為了一己之私，對台灣有百害無一利。

▲▼海峽論壇,汪洋。（圖／記者任以芳攝）

汪洋指出，台獨是絕路，挾洋自重、鋌而走險只會給台灣帶來不可承受的風險，在某些外部勢力眼中，台灣只不過是與中國大陸博弈的棋子，「中國大陸在一窮二白的年代，鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權、安全、發展利益，受到任何損害。」

此外，依照慣例，海峽論壇每年大會開幕之前，大陸全國政協主席都會與來自台灣的貴賓先進行會面，過往都是由國民黨的團長與大陸的政協主席坐在正中央，但今年國民黨未派員前往，政協主席也未現身，改由國台辦主任劉結一與新黨主席吳成典坐在正中央。

▼論壇大會舉行前，國台辦主任劉結一會見台灣貴賓。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海峽論壇,劉結一會見台灣貴賓 。（圖／記者任以芳攝）

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