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海峽論壇登場！陸政協主席汪洋未現身　改由劉結一會台灣貴賓

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▲▼ 第十二屆海峽論壇,劉結一會見台灣貴賓 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任劉結一會見台灣新黨、親民黨代表。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福建報導

第12屆海峽論壇今（20）日舉行開幕式，依照過去前兩年安排，皆由大陸政協主席汪洋接見國民黨等黨派代表。今年，改為大陸國台辦主任劉結一會見新黨主席吳成典、副主席李勝峰、全委會委員鄭光禮等台灣貴賓，國民黨前大陸事務部副主任陳耀鑫僅以台商身分參加。由於，今年國民黨沒有派人參加首次缺席，外界認為汪洋出席開幕式的機率微乎其微。

▲▼第十二屆海峽論壇,劉結一會見台灣貴賓 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任劉結一與新黨主席吳成典。（圖／記者任以芳攝）

本屆海峽論壇安排也十分低調，活動前半小時，部分台灣貴賓先到場，隨後吳成典等人和劉結一先後入場。雙方坐下來，劉結一與吳成典稍微寒暄互動。但現場只開放一分鐘時間讓媒體拍攝，進行清場閉門會見。

海峽論談舉辦前，因央視「求和說」風波，引起國民黨不滿取消王金平率團參加海峽論壇，並且不以政黨形式派人出席，創下12年來首次缺席的紀錄。外界分析，大陸十分重視規格對等，汪洋今年不會親自出席。依照現場開幕的座位表及會見圖，今年坐主位的安排都是國台辦主任劉結一，外界觀望汪洋可能改為視訊致詞，確定不會到場，也可能缺席。

▲▼第十二屆海峽論壇,劉結一會見台灣貴賓 。（圖／記者任以芳攝）

▲今年第十二屆海峽論壇，國民黨代表、大陸政協主席雙雙缺席 。（圖／記者任以芳 攝）

海峽論壇舉辦至今共有12屆，歷年都是由大陸全國政協主席作為中央最高層級與會，1至4屆由賈慶林出席開幕式，5至9屆是俞正聲，10、11兩屆則是汪洋出席並會見台灣代表團。因此，今年汪洋缺席將是海峽論壇舉辦至今首位未到現場親自參加海論的。

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