現在趕快來！逛市集挖寶、超強卡司開唱　人潮擠滿東森好朋友生活節

▲「東森好朋友Chill生活節」熱鬧登場，一大早不斷有人潮陸續湧入美堤河濱公園。（圖／記者張一中攝）

記者洪菱鞠／台北報導

《ETtoday新聞雲》年度盛事「東森好朋友Chill生活節」今（9/19）上午11:00在美堤河濱公園熱鬧登場，一早就陸續湧現人潮，不少人攜家帶眷、揪好友或是帶著毛小孩，開心野餐、逛市集，現場氣氛熱絡，舞台區則是有人早早就到搖滾區卡位，一邊悠閒野餐、一邊聽歌。現場好玩、好吃又有眾多好康拿不完，還有多組藝人輪番獻唱，下午活動內容更是精彩，現在出門還來得及參加！

今年「好朋友Chill生活節」擴大舉辦，活動開跑後，由聲林之王人氣選手們帶來好歌聲率先開唱，炒熱氣氛high起來，台下粉絲聽歌跟著搖擺，與偶像近距離接觸互動，表情超滿足；這場免費的戶外演唱會，多組藝人輪番獻唱接力演出7小時，卡司陣容堅強，上午由Spark、關詩敏、輕饒舌團沒有才能接連熱力表演後，下午則有林采欣、TRASH、李千那、曾昱嘉、鼓鼓呂思緯、文慧如、閻奕格、五堅情、李友廷，最後壓軸則是動感原民天團動力火車帶來膾炙人口歌曲。

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▲多組藝人熱力獻唱，舞台區前擠了滿滿粉絲，與偶像近距離接觸。（圖／記者周宸亘攝）

周邊擺設攤位數破百，豐富多元，除了集結「揪揪市集」、「新動市集」、「有趣市集」3大特色市集，吸引民眾逛好逛滿、邊買邊挖寶，也有精選品牌市集聯合提供好吃、好玩、好康優惠，每一攤人氣旺，在各大通路經常銷售一空的營多麵，工作人員端出兩款口味請試吃，擁有茴香和清爽檸檬草的「印尼極品炒麵」以及提升超過20%以上的大蒜於調味中製成「蒜香極品炒麵」，讓路過民眾不小心一吃就上癮，有人吃完後直接掏腰包，在現場直接帶好幾包，打算把兩款美味買回家好好品嚐一番。

▲活動現場有吃、有玩，又有眾多好康可以拿。（圖／記者張一中攝）

▲營多麵請試吃「印尼極品炒麵」，民眾一吃就上癮，現場也特別祭出限定驚爆價，還可以玩遊戲拿大獎。（圖／記者張一中攝）

「好朋友Chill生活節」邀請大家來「報復性」玩樂一整天，從早Chill到晚，來現場吃喝玩樂、聽音樂，享受最悠閒的周末時光，活動也首度結合數位生活推出ETtoday專屬「市民證」，只要出示就可拿精美好、享市集特別優惠，完成闖關活動還能參加抽萬元大獎，多重優惠吸引許多人擠在ETtoday APP攤位前下載申請，準備到場參與的好朋友們，建議可事先下載新聞雲APP並完成「手機認證」，進入活動點選「東森好朋友Chill市民證」即可。

▲民眾聚集在APP攤位前申請ETtoday專屬「市民證」。（圖／記者張一中攝）

當天無法到場同歡，但又不想錯過活動的話，ETtoday全平從11:00起同步直播現場活動，一整天不間斷，讓在家的你也能享受歡樂氣氛與高規格演唱會，一起度過美好週六。