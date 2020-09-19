世界清潔地球日　海巡與墾管處2小時撿2千公斤垃圾…保特瓶最多

▲海巡署南區分署第六岸巡隊響應「世界清潔地球日」，配合墾管處淨灘 。（圖／第六岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第六岸巡隊響應「世界清潔地球日」，配合墾丁國家公園舉辦「2020年墾丁國家公園淨灘活動」，9月19日早上9時在墾丁後灣等10處進行淨灘，共有495餘人參與，2小時共撿了約2000公斤垃圾，以保特瓶、保麗龍、瓶蓋為大宗，籲請民眾不要亂垃圾，為這片美麗的海域及海岸盡一份心力。

▲▼淨灘。



墾丁在每年夏季的海灘及潮間帶均擠滿了人潮，但往往人潮過後留下的是大量垃圾及汙染，對海岸及海洋肇生無可抹滅的傷害，為降低垃圾對海洋造成的影響及還原海岸乾淨風貌。

南部分署第六岸巡隊同仁以行動支持墾丁國家公園舉辦的淨灘活動，於後灣、萬里桐、山海、後壁湖、出水口、海膽保護區、大灣、砂島、滿州沙灘及漁村公園共計10處同步進行淨灘，在海巡署同仁與各單位人員共同努力下，短短兩小時就清理約2000公斤的垃圾，執行成果豐碩，為這片海域及海岸帶來煥然一新的風貌。

南部分署第六岸巡隊呼籲遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，勿隨意丟棄垃圾，每個人應對海洋環境盡微薄之力，讓後代子孫也能共享這一片美麗的海洋；另民眾如有任何需要救助之情事，可立即撥打海巡署「118」專線，海巡署將馬上派員服務。

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