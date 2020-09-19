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東森好朋友Chill生活節最美野餐佈置底家！利百代湧人潮　打卡打彈珠搶好禮

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▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲利百代文具除了拿來寫、拿來用，還能打造秋日野餐佈置；來東森好朋友Chill生活節利百代攤位上就能看到超有創意的文具新用法。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

風和日麗的秋天就是要野餐不然要幹麼？今天（9/19）在美堤河濱公園盛大舉辦的東森好朋友Chill生活節，有陽光、草地、音樂會和市集，吸引眾多民眾揪家人朋友一起來野餐放鬆。尤其現場市集有許多好吃好玩的攤位，讓人逛到眼花撩亂、停不下來，其中陪著大家一起長大的文具品牌「利百代」攤位前更是人氣爆棚，全是因為攤位上有3大吸睛亮點──網美最愛的文具野餐佈置、大人小孩瘋迷的超大型彈珠檯以及可愛Q比天使家族立牌。果然市集才剛開始沒多久就吸引不少人在攤位前拍照打卡，直呼「好好看」、「太好拍了」。

▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲小時候上學必備的鉛筆也成為野餐佈置道具，只在東森好朋友Chill生活節利百代攤位上才看得到。

呼應東森好朋友Chill生活節最Chill的野餐派對，利百代攤位上用陪著大家從小一起長大的文具用品們，像是鉛筆、原子筆、彩色筆、剪刀、印台等打造出超特別的文具野餐佈置，讓現場的少女們和文具控大讚超有創意、滿滿文青感。也想試著自己玩文具佈置，現場通通買得到。攤位還準備了勾起民眾滿滿童年回憶的超大型彈珠檯，以及萌度破表的Q比天使家族立牌，讓民眾光用看的不過癮，紛紛拿出手機拍照，還有超多人躍躍欲試鎖定超大型彈珠檯，想揪朋友來場比賽。想玩有方法！只要在利百代攤位消費滿300元，經工作人員核對發票確認金額無誤，就能參加彈珠檯活動，還能隨機獲得獎品一份，有環保袋、筆筒、水洗蠟筆24色一盒等，有玩又有得拿。

▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲超巨型彈珠檯不只能看也能玩，快揪朋友來場打彈珠友誼賽。

好康不只這樣，利百代再祭出只要拍攝攤位任一處，將照片上傳個人FB頁面，並#利百代陪著你長大，按讚追蹤「利百代陪著你長大」粉絲團，就可獲得小禮物一份。加入利百代LINE官方帳號，也能得到小禮物。現場FB按讚＋註冊網路商城會員，又送精美小禮一份。你以為這樣就結束了嗎？還沒完～今天在利百代網路商城下單，不限金額再送好禮一份，如果消費滿1000元加碼好禮二選一。另外，和Q比家族合公仔合照，將照片上傳個人FB並#利百代陪著你長大，按讚追蹤「利百代陪著你長大」粉絲團，皆可參加活動拿精美好禮。爆量禮物就是要讓民眾滿載而歸，每天的生活都有利百代的陪伴。

▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲眾多陪著大家一起長大的實用文具都在利百代攤位限量發售，數量有限要買手腳得快。

今年ETtoday將東森好朋友Chill生活節打造成限定的「Chill City」，民眾只要帶著手機申辦「市民證」，再將5個攤位逛好逛滿完成闖關，即可立馬兌換限量闖關禮，還有機會抽中萬元禮券大獎。利百代就是其中一關，記得來利百代攤位任一處拍照打卡，拍到LOGO、商品、拍照區都可以，照片上傳個人FB頁面，並#利百代陪著你長大，再按讚追蹤「利百代陪著你長大」粉絲團，除了離萬元大獎更進一步，還能得到一個超萌Q比天使L型資料夾，生活節一路嗨到下午6點結束，現在就揪上所有親朋好友一起來逛市集、拿禮物吧。

▲▼0919 2020東森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲萌翻天的Q比天使家族資料夾等著被闖關民眾帶回家。

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