美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

▲美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統大選即將於11月正式登場，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登選戰逐漸白熱化。對於這次將出現「十月驚奇」，外界認為這次的驚奇恐怕與中國貿易有關，雖然在民調中，選民們都認為中國議題並不足以影響投票意向，但卻認為起可能性最高的是「川普宣布退出貿易協議」。

「十月驚奇」指的是，參選一方特意安排好時間爆出的新聞，提供影響民意調查的證據，試圖以此影響選舉結果。

美媒POLITICO和數據情報高公司Morning Consult於11至14日進行了一項民調，從數據中可以顯示出，對於人民而言，主要影響他們的前三個分別是經濟、醫保、以及新冠肺炎，而2000名受訪者之內，只有35%的人認為「中國議題」對於他們投票意向非常重要。

根據《美國之音》報導，雖然中國本身的議題並不受美國人民的重視，但與備受關注的新冠肺炎和經濟交織在一起，使得中國議題持續的出現，而資深共和黨民調專家弗蘭克（Frank Luntz）也表示，川普在制裁中國這一塊表現良好，所以即便選民們認為中國議題不會造成什麼影響，但川普一定會利用這個優勢，作為競選過程中的議題，因此讓外界推測「十月驚奇」可能與中國有關。

POLITICO中國事務主編戴維告訴《美國之音》說，十月驚奇究進跟中國有沒有關於完全取決於華盛頓，或北京是否會在美國選舉期間進行擾亂行動，儘管他認為北京介入的機率較小，但是一旦做出容易被外界誤會的舉動，不管最後是誰當上總統，北京都會面臨被針對的困境。

至於與中國相關的「十月驚奇」會有哪幾種可能？戴維回答說，在民調的過程中，得到最多的答案是「川普宣布退出第一階段的貿易協議」，且也是最有可能發生的，雖然這一切應該要等大選之後才能落實，但至少他先宣布退出，再加上內政部本來就對於協議內容有意見分歧的問題。

國際關係學者布特爾（Bhim Bhurtel）在《亞洲時報》指出，部分的專家學者曾與他預測，這次的十月驚奇有可能會是川普在南海對中國採取軍事行動。不過，喬治華盛頓大學政治學教授勞拉·布朗（Lara Brown）卻認為，這樣的決定對川普非常不利，畢竟這與他競言是相互矛盾的。