　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統大選即將於11月正式登場，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登選戰逐漸白熱化。對於這次將出現「十月驚奇」，外界認為這次的驚奇恐怕與中國貿易有關，雖然在民調中，選民們都認為中國議題並不足以影響投票意向，但卻認為起可能性最高的是「川普宣布退出貿易協議」。

「十月驚奇」指的是，參選一方特意安排好時間爆出的新聞，提供影響民意調查的證據，試圖以此影響選舉結果。

美媒POLITICO和數據情報高公司Morning Consult於11至14日進行了一項民調，從數據中可以顯示出，對於人民而言，主要影響他們的前三個分別是經濟、醫保、以及新冠肺炎，而2000名受訪者之內，只有35%的人認為「中國議題」對於他們投票意向非常重要。

根據《美國之音》報導，雖然中國本身的議題並不受美國人民的重視，但與備受關注的新冠肺炎和經濟交織在一起，使得中國議題持續的出現，而資深共和黨民調專家弗蘭克（Frank Luntz）也表示，川普在制裁中國這一塊表現良好，所以即便選民們認為中國議題不會造成什麼影響，但川普一定會利用這個優勢，作為競選過程中的議題，因此讓外界推測「十月驚奇」可能與中國有關。

POLITICO中國事務主編戴維告訴《美國之音》說，十月驚奇究進跟中國有沒有關於完全取決於華盛頓，或北京是否會在美國選舉期間進行擾亂行動，儘管他認為北京介入的機率較小，但是一旦做出容易被外界誤會的舉動，不管最後是誰當上總統，北京都會面臨被針對的困境。

至於與中國相關的「十月驚奇」會有哪幾種可能？戴維回答說，在民調的過程中，得到最多的答案是「川普宣布退出第一階段的貿易協議」，且也是最有可能發生的，雖然這一切應該要等大選之後才能落實，但至少他先宣布退出，再加上內政部本來就對於協議內容有意見分歧的問題。

國際關係學者布特爾（Bhim Bhurtel）在《亞洲時報》指出，部分的專家學者曾與他預測，這次的十月驚奇有可能會是川普在南海對中國採取軍事行動。不過，喬治華盛頓大學政治學教授勞拉·布朗（Lara Brown）卻認為，這樣的決定對川普非常不利，畢竟這與他競言是相互矛盾的。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼爸「凝視兒子遺照」悲傷背影曝...惹人鼻酸
峮峮淚守10hrs黃鴻升靈堂！小鬼經紀人護送上車
重機跑完北宜下山「撞左轉車」…騎士噴飛無生命跡象
楊丞琳待小鬼靈堂2.5小時　低頭不發一語離開
北北基等16縣市大雨特報　防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2020年《時代》百大人物　蔡英文以「台灣總統」入圍讀者票選

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

2020年《時代》百大人物　蔡英文以「台灣總統」入圍讀者票選

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

2020年《時代》百大人物　蔡英文以「台灣總統」入圍讀者票選

動力火車驚喜飆3首超級經典歌！　「現場超大尖叫聲」全場合唱嗨翻

當掉物品換酒喝！最潮「當舖酒吧」　蘆筍汁金髮妹尬酒超有台味

中職二軍／王勝偉開轟5打點、林智勝也轟　兄弟3轟大勝桃猿

千位粉絲8hr湧入靈堂「追思區一片花海」　淚送小鬼黃鴻升最後一程

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

中職／林泓育下次還會這樣站位　守備很單純只想觸殺跑者

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

楊祐寧停留小鬼靈堂半小時　3天前慟喊「今年夏天沒了聲也沒了色」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

紐約州百人派對爆槍擊　2死14傷

在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊

柯拉克分享自己的新聞　釣出張雅琴回應

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

共機越海峽中線　美國防部：軍事迫台又一例

亡人節團聚　閃電劈下6死4傷

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

前男友爬床硬上！她一口咬掉蛋蛋

老闆退休豪送「3.7億」給員工！

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

更多熱門

相關新聞

德媒曝「中國侵台3路線」！　

德媒曝「中國侵台3路線」！　

隨著中國對台武力行動越來越頻繁，對台全面戰爭的隱憂也隨之浮出檯面。前美國太平洋艦隊情報局長范納爾（James Fanell）曾表示，「有鑑於中國在爭議地區的衝突不斷，在我看來，2020年到2030年會是世界上最危險的一段時間。」德媒《德國之聲》就羅列出三種中國可能侵台的方式，也點出中美之衝突關係的隱憂。

反擊禁令！TikTok「起訴川普政府」

反擊禁令！TikTok「起訴川普政府」

打臉CDC！川普：明年4月全民接種疫苗

打臉CDC！川普：明年4月全民接種疫苗

美提前投票開跑　川普拜登尬人氣

美提前投票開跑　川普拜登尬人氣

微信單日下載量激增！　擠進前百

微信單日下載量激增！　擠進前百

關鍵字：

中貿美國川普十月驚奇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面