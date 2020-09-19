德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

▲外交部長吳釗燮會晤美國國務院次卿柯拉克。（圖／外交部提供）

實習記者湯子暘／綜合報導

隨著中國對台武力行動越來越頻繁，對台全面戰爭的隱憂也隨之浮出檯面。前美國太平洋艦隊情報局長范納爾（James Fanell）曾表示，「有鑑於中國在爭議地區的衝突不斷，在我看來，2020年到2030年會是世界上最危險的一段時間。」德媒《德國之聲》就羅列出三種中國可能侵台的方式，也點出中美之衝突關係的隱憂。

范納爾擔憂中國還在不停壯大的軍事武力，「至少過去五年來，中國製造五倍於美國的年生產軍艦數量。」事實上，中國也一併發展新一世代海陸兩棲裝甲車，與不停擴軍的海軍相輔相成，會在未來的台海戰爭中扮演重要的角色。

▲五角大廈《中國軍事力量報告》說：中國已擁有一支全球最大的海軍。圖為中國飛彈驅逐艦「西安號」去年訪問聖彼得堡時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）



《德國之聲》羅列出中國侵台三大可能方式，藉由戰爭與其他混合手段來逐步侵略；或是以俄軍突襲克里米亞的方式犯台；也有可能最終發展「全面戰爭」。

而這場戰爭不僅涉及台灣，也牽涉到兩大強權之間的較勁，讓美國陷入是否出兵干涉的兩難。華府智庫的研究人員易思安 （Ian Easton）認為，台海戰爭甚至最終可能有核戰的風險，「所有於這場戰事中發生的都處在核戰的陰影之下，每一天、每一分鐘所做的決定、每一次的危機一旦發展成戰爭，你永遠也不知道什麼時候事態會失去掌控。」

尤其在這個多事之秋，美國正面臨總統大選帶來的分裂，可能無暇顧及東亞局勢。外交部長吳釗燮日前接受《德國之聲》採訪時點出台灣的隱憂，「我們每日每夜都在處理來自中國的武力威脅。你看中國在這個時間點，不僅經濟大受新冠肺炎影響，也承受嚴重洪水的侵襲。在這些狀況之下，中國政府可能會將台灣作為一個替死鬼。」

各界也開始注意到中國逐步提升的威脅。美國親台議員游賀指出，「中國一旦開啟台海戰爭，美國總統會被授權可以出兵防台。自70年代起，這在戰略、政治與外交上就沒有模糊空間。」然而卻遭戰略與國際研究中心的高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）批評，這不過是給台灣一張「空頭支票」。

歐洲外交關係協會的歐特爾（Janka Oertel）表示，「我們對此（中國犯台）不夠投入。歐盟缺乏一場對話，攸關歐洲未來在這樣的情勢中該扮演怎樣的角色，這不會是我們最後一次看到這樣的情況發生。」

外交部長吳釗燮最後在採訪中呼籲，「台灣不是中國的一部分。台灣人民擁有與其他國家相同的權利，不應該被國際組織排除在外。這對台灣人來說並不公平。中國正在向外擴張，而台灣只是恰好身處前線。」