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婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

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▲▼ 英國男子（Jigukumar Sorthi）被取消婚約，持刀刺死未婚妻普菈玟（Bhavini Pravin）。（圖／翻攝自臉書@leicspolice）

▲普菈玟（Bhavini Pravin）的胸部、背部及膝蓋都被刺傷，最終搶救無效喪命。（圖／翻攝自臉書@leicspolice）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一對20多歲的小倆口今年論及婚嫁，但考量男方有酗酒問題且交友複雜，女方決定取消婚禮。只不過，男方得知消息後氣炸，隔日來到女方家中，當著未婚妻母親的面，狠狠朝著原來要攜手終身的愛人刺了4刀奪命。根據法院16日最新判決，男子必須坐牢至少28年。

鏡報報導，21歲的普菈玟（Bhavini Pravin）是父母的掌上明珠，個性溫柔，和媽媽的感情非常好，出生後學會的第一個單字就是「媽媽」，而這家人為了讓孩子們有更好的未來，舉家自印度搬到英國，就連普菈玟的23歲男友索帝（Jigukumar Sorthi）也一起跟著。

儘管普菈玟已與索帝訂婚，但他交友複雜且有酗酒問題，女方於3月2日這天取消婚禮。隔日，索帝來到女方家中，在短短聊了幾分鐘之後，他居然拿著預藏好的菜刀狠狠刺向普菈玟，先是朝著她的胸部、膝蓋各刺一刀後，無視她母親的哀求，接著再捅向普菈玟背部2次，隨即逃離現場，並把犯案用的刀子棄置街道。

▲▼ 英國男子（Jigukumar Sorthi）被取消婚約，持刀刺死未婚妻普菈玟（Bhavini Pravin）。（圖／翻攝自臉書@leicspolice）

▲索帝因犯下謀殺罪被判處無期徒刑，必須服滿至少28年刑期。（圖／翻攝自臉書@leicspolice）

普菈玟最終搶救無效死於家中客廳，而身為工廠人員的索帝事後承認犯案，宣稱只是一時情緒失控才會持刀刺向未婚妻。

普菈玟家屬透過聲明指出，「當普菈玟與索帝訂婚的時候，我們相信他會永遠珍惜、愛護、照護她，我們也以愛與接納來對待索帝，帶著他一起到英國生活，但他是用什麼來報答我們的恩情，殺死我們心愛的普菈玟……我們的生活已經支離破碎，無法修復。」

根據法院16日最新判決，索帝因犯下謀殺罪，必須服滿至少28年刑期。

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