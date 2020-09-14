用FB發喜帖變常態！35歲大叔嘆「少了溫度」　網反讚：這樣比較好

▲電子喜帖是趨勢，但有些人還是喜歡收到紙本。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

以往新人結婚前會一一致電親朋好友，告知好消息並確認對方有無意願參加婚禮，但隨著網路越來越發達，很多人會直接透過LINE、臉書發送邀請，統計完人數後再寄出喜帖。一名35歲網友表示，他認為過去一個一個打電話的方式比較有溫度，而且也能感受到對方誠摯邀請的心意，現在很多人改成用臉書發喜帖，流程越來越簡化，人與人之間的互動也越來越冷漠，「這誠意我真的紅包包不下去」。

原PO在PTT表示，印象中10年前親朋好友如果結婚，都會先打電話通知，確認對方會來參加婚禮再寄紙本喜帖，「比較有誠意也比較有溫度，還可以寒暄一下近況」，但這幾年開始，越來越多朋友不再打電話分享喜訊，而是直接在臉書發一個活動邀請，請好友們自行選擇是否參加。

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他認為，對方只是在臉書按一按發個邀請，想參加的人還要自己去填表單，這方式顯得很沒誠意，「是不是我真的老了，現在的年輕人都只要FB活動邀請就會自己去？」所以他只要是收到別人用臉書發婚禮邀請，一律都已讀不回也不會去參加。

▲面對不熟的朋友，打電話告知喜訊反而給對方壓力。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友指出，其實臉書邀請只是為了線上「統計人數」，初步調查大家意願後，參加者後續就會收到紙本喜帖，「先臉書測一下意願，有初步意願再去電確認，不然直接打電話過去，人家不知道怎麼拒絕」、「我遇過的很多在臉書邀請是統計，實際還是會寄喜帖呀」、「表單統計很方便有效率啊！」

不少人也稱讚線上統計的方式更好，可以避免掉很多尷尬狀況，沒意願參加的人就默默滑過就好，在電話中反而會不好意思拒絕，「明明這樣比較好，不想去還可以裝死略過，沒有壓力」、「這樣很方便啊，不去就不要填，真的一個個來敲反而不好意思拒絕」、「我覺得用fb可以避免半生不熟的尷尬」。