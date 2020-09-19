老公親戚結婚「被要求獨自參加」　她慌：連新人名都不知！網戰翻

▲原PO不認識新郎新娘！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

當夫妻倆對於「人情世故」的觀念不同時，難道另一方只委曲求全？一名人妻表示，最近準備參加一場親戚婚宴，怎料老公要求她獨自前往，讓她焦慮大爆發。況且婆家這一房已有老公的姊姊當代表，原PO也實在不明白，為何她也必須出席，文章掀起網友兩派論戰。

一名女網友在PTT透露，最近老公的親戚舉辦婚宴，崩潰的是，老公當天有工作在身，只好讓原PO獨自下高雄參加。由於原PO根本不認識對方，「我連新郎新娘名字都不知道...而且老公姊姊全家都會去，有差我一個嗎？」

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一度想賴皮的原PO表示，「不能禮到人不到就好嗎？」結果老公也無奈回應，「可是我們婚宴對方整家都有來耶」，頓時讓原PO啞口無言。看著婚宴即將到來，原PO哀號，「這幾天想到有這個場合要參加就覺得好焦慮，超級痛苦的。」

俗話說，人情世故禮尚往來，在所難免，不過原PO還是想求問，「在已經有先生姐姐全家到場的狀況下...我這個對方不熟的人真的非到不可，才不失禮嗎？」

文章曝光後，掀起兩派論點，大部分人寧願不去，「包人到場的禮金就可以了吧，新人哪有空注意你」、「頂多多包一點意思意思 ，但不去，要去也是你老公擠出時間去」、「慶幸我先生沒有這種傳統觀念，什麼都要綁在一起，自己的生活都不用過了」、「你老公只想到自己面子問題，不是很體貼」、「先生真的那麼在意禮數，怎麼不推掉工作，排除萬難來參加呢」。

▲原PO擔心吃飯很尷尬！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



另一派則贊成去參加，「我倒是遇過朋友不能出席喜宴，由父母代替出席的，好險他父母都很好聊」、「我會去耶！親戚當初全家出席，不想日後被嘴543，讓老公難做人」、「如果非去不可的話，我會叫我老公補償我」、「如果禮金老公出的話，我就當作是去免費吃一餐，反正都不認識，顧吃就好了管他的」、「我會去啊，雖然是老公那邊的人，但結婚就是你們兩個是共同體，況且人家有來你們婚禮，禮貌你們兩個該回吧」、「換個角度來講，以後你老公也不用管你娘家的事了」。

▼網友反應兩極！（圖／翻攝PTT）

