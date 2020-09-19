超商內女子要求保持防疫社交距離　莽男三字經開罵慘遭人夫痛毆互告

▲桃園市彭姓女子今年5月在某超商要求張姓男子保持社交距離，張男以三字經辱罵，彭女報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓女子今年5月間於中壢區某超商內用餐，席間要求張姓男子保持社交距離、分散座位以配合防疫，未料張男突然火冒三丈以「搬三小啦，幹xx」等三字經辱罵，彭女不甘受辱報警處理，並通知宋姓丈夫，宋男隨後到場騎機車尾隨張男，在超商外持木棍或徒手痛毆張，導致其頭部、身體多處挫擦傷，雙方事後互相提告；檢方偵結將張男依公然侮辱、宋男傷害罪嫌分別提起公訴聲請簡易判決處刑。

檢警調查，今年5月間正值新冠肺炎疫情蔓延之際，政府仍三令五申要求全民做好防疫工作，桃園市彭姓女子在5月10日上午9時許在中壢區復華街某超商用餐，張姓男子做的比較靠近，彭女要求張男保持社交距離、分散座位，雙方因而發生爭執，張男卻情緒失控以「搬三小啦、幹xx」等三字經連續辱罵彭女。

彭女不甘受辱後打電話報警，也告知宋姓丈夫，宋姓丈夫隨後騎車到超商等候，見張男步出超商尾隨，並持木棍朝張男痛毆導身體多處，再徒手會腳踹方式毆打張男臉部、嘴唇與頭部等處有挫擦傷、左腹部挫傷等傷勢，中壢警方隨後趕抵，雙方堅持互告。

檢方偵訊時，張男與宋男坦承犯行，彭女則指證張男在超商內公然辱罵，警方則提供超商錄影畫面截圖佐證，張男則持醫院診斷證明書，檢方偵結將張男依公然侮辱罪嫌、宋男依傷害罪嫌，分別向地院聲請簡易判決處刑。

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