半裸妹子搭小黃狂笑讓運將抓狂　警見後座「鋼瓶配汽球」揭真相

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子18日下午在八德區搭乘小黃，但卻在車內玩氣球、大聲嘻笑，脫序行為引起司機起疑，攔下巡邏員警幫忙，員警查出陳女吸笑氣，車上還有一桶鋼瓶，要其停止吸用並下車，陳女聲稱沒穿 Bra，要穿好再下車，員警找來女警協助，當場查扣笑氣瓦斯鋼瓶、氣球等證物，將陳女依違反社維法送辦。

▲桃園市陳姓女子18日下午在八德區搭小黃，卻在車上猛吸氣球，脫序行為嚇壞司機報警求處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓女子18日在八德區搭小黃，卻在車上猛吸笑氣，員警起出笑氣鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，18日下午3時許，年約20歲的陳姓女子在八德區介壽路二段、金和路口搭乘計程車，女子向司機聲稱要拿笑氣鋼瓶還給朋友，沒結果一上車就上演脫序情節，一直在後座猛吸笑氣，還大聲講話，行為脫序，司機被陳女離行譜為嚇到，趕緊攔下巡邏員警請求協助。

▲桃園市陳姓女子18日在八德區搭小黃，卻在車上猛吸笑氣，員警起出吸食笑氣用的氣球等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現陳女幾乎光上身在後車座猛吸笑氣，身旁還有一桶笑氣鋼瓶，員警請陳女下車，但陳女卻說要穿上Bra才下車，員警請其先下車到派出所再穿，但陳女堅持要穿好才下車，員警請來女警協助，司機在旁質疑，為何陳女一直在玩氣球？最後乾脆說不收她錢，請她趕快下車，陳女穿好Bra後，才由女警協助下車。

警方指出，員警現場查扣笑氣鋼瓶1桶與氣球等證物，因陳女當眾吸用笑氣且持有笑氣，警方偵訊後依違反社維法將陳女送辦。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園慈護宮新任主委五度就任 吳正宗：有媽祖做後盾，媽祖都在看

►他勸抗毒癮少吃鎮靜劑！3少年浴室襲推害撞破頭...追出想再圍毆

►桃園人注意！捷運綠線21日起圍籬施工 捷運局：善用替代道路