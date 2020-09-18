桃園慈護宮新任主委五度就任　吳正宗：有媽祖做後盾，媽祖都在看

▲桃園市慈護宮即將連任主委吳正宗(右二)，在上屆主委任內積極推動各項慈善捐贈，幫助弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園慈護宮是桃園區知名的以祭拜媽祖為主神的廟宇，現任主委吳正宗早年將慈護宮從寂寂無名的地方廟宇，以企業經營理念方式行銷，更大力推動多項關懷弱勢、濟助貧窮，讓原本僅侷限於「南門媽祖廟」的慈護宮，躍升為擁有逾6萬信徒的桃園大廟，吳正宗用心經營贏得全體委員會支持順利續任，他強調，投身在廟務工作感覺「有媽祖做後盾，媽祖都在看」，也成為全體委員的座右銘。

慈護宮將於本週日（20）日上午舉行第12屆主委暨委員、監事就職典禮，即將連任主委的吳正宗將與全體委員監事上香參拜聖母，全力完成慈護宮營運與管理工作。

▲桃園市慈護宮新任主委吳正宗(左)，擔任主委任內推動關懷教育，也獲得大專院校肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳正宗指出，早年他從彰化縣到桃園打拚，1973年創立綱泰毛紡公司，因具備業務專長與對市場了解，在加上有堅強工作團隊，很快讓公司成為業界中領頭羊腳色，還成為經濟部紡拓研究所的常務董事，還加入桃園縣國際獅子會桃園縣獅子會會長，後來被慈護宮時任主委簡聰慧引薦，加入慈護宮，更懂得如何關懷弱勢、捐助貧窮，讓企業界取之於社會，回饋於社會。



慈護宮管委會表示，吳正宗在擔任獅子會總監期間，帶領全體獅友捐贈2輛捐血車、2輛乳房攝影檢測車、3輛救護車、1輛血液運送車，簡聰慧看見吳正宗的熱忱，邀請吳正宗接慈護宮主委職務，對其而言是很大挑戰，當時的慈護宮還只是寂寂無名地方廟宇，後來帶領全體委員監事共同努力，以企業管理方式提高慈護宮能見度，隨後吳正宗續任第八、九屆主委，8年任期內讓原本僅侷限在「南門媽祖廟」的慈護宮，躍升為擁有逾6萬信徒的桃園大廟。

▲桃園市慈護宮新任主委吳正宗，任內推動慈善捐贈與關懷弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳正宗4年前又順利當選第11屆主委，積極投入廟務運作，任內完成4項大型工作包括廟宇大殿屋頂翻修、內殿油漆、金爐外牆、本宮正面外牆、燈光等翻新，讓慈護宮廟重現莊嚴華麗，去年11月慈護宮舉辦「祈安建醮五朝法會」，在市長鄭文燦協助下，順利搭建5座壇位。

吳正宗強調，加入慈護宮推動廟務工作之後，感覺做任何每件事「都有媽祖做後盾，媽祖都在看」，希望未來能繼續推廣媽祖慈悲懿德，讓慈護宮成為桃園知名媽祖廟宇。

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