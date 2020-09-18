　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園慈護宮新任主委五度就任　吳正宗：有媽祖做後盾，媽祖都在看

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市慈護宮即將連任主委吳正宗(右二)，在上屆主委任內積極推動各項慈善捐贈，幫助弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市慈護宮即將連任主委吳正宗(右二)，在上屆主委任內積極推動各項慈善捐贈，幫助弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園慈護宮是桃園區知名的以祭拜媽祖為主神的廟宇，現任主委吳正宗早年將慈護宮從寂寂無名的地方廟宇，以企業經營理念方式行銷，更大力推動多項關懷弱勢、濟助貧窮，讓原本僅侷限於「南門媽祖廟」的慈護宮，躍升為擁有逾6萬信徒的桃園大廟，吳正宗用心經營贏得全體委員會支持順利續任，他強調，投身在廟務工作感覺「有媽祖做後盾，媽祖都在看」，也成為全體委員的座右銘。

慈護宮將於本週日（20）日上午舉行第12屆主委暨委員、監事就職典禮，即將連任主委的吳正宗將與全體委員監事上香參拜聖母，全力完成慈護宮營運與管理工作。

▲桃園市慈護宮新任主委吳正宗(左)，擔任主委任內推動關懷教育，也獲得大專院校肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市慈護宮新任主委吳正宗(左)，擔任主委任內推動關懷教育，也獲得大專院校肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳正宗指出，早年他從彰化縣到桃園打拚，1973年創立綱泰毛紡公司，因具備業務專長與對市場了解，在加上有堅強工作團隊，很快讓公司成為業界中領頭羊腳色，還成為經濟部紡拓研究所的常務董事，還加入桃園縣國際獅子會桃園縣獅子會會長，後來被慈護宮時任主委簡聰慧引薦，加入慈護宮，更懂得如何關懷弱勢、捐助貧窮，讓企業界取之於社會，回饋於社會。


慈護宮管委會表示，吳正宗在擔任獅子會總監期間，帶領全體獅友捐贈2輛捐血車、2輛乳房攝影檢測車、3輛救護車、1輛血液運送車，簡聰慧看見吳正宗的熱忱，邀請吳正宗接慈護宮主委職務，對其而言是很大挑戰，當時的慈護宮還只是寂寂無名地方廟宇，後來帶領全體委員監事共同努力，以企業管理方式提高慈護宮能見度，隨後吳正宗續任第八、九屆主委，8年任期內讓原本僅侷限在「南門媽祖廟」的慈護宮，躍升為擁有逾6萬信徒的桃園大廟。

▲桃園市慈護宮新任主委吳正宗，任內推動慈善捐贈與關懷弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市慈護宮新任主委吳正宗，任內推動慈善捐贈與關懷弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳正宗4年前又順利當選第11屆主委，積極投入廟務運作，任內完成4項大型工作包括廟宇大殿屋頂翻修、內殿油漆、金爐外牆、本宮正面外牆、燈光等翻新，讓慈護宮廟重現莊嚴華麗，去年11月慈護宮舉辦「祈安建醮五朝法會」，在市長鄭文燦協助下，順利搭建5座壇位。

吳正宗強調，加入慈護宮推動廟務工作之後，感覺做任何每件事「都有媽祖做後盾，媽祖都在看」，希望未來能繼續推廣媽祖慈悲懿德，讓慈護宮成為桃園知名媽祖廟宇。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►街頭可愛動物區！小雞趴趴走　桃園警民追逐23隻「集合」

►他勸抗毒癮少吃鎮靜劑！3少年浴室襲推害撞破頭...追出想再圍毆

►桃園人注意！捷運綠線21日起圍籬施工　捷運局：善用替代道路

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
鬼鬼心碎！黃鴻升幾天前拿2000元給她...原因超鼻酸
快訊／本壘阻擋有沒有？丘昌榮抗議遭驅逐出場
小鬼主動脈剝離猝逝　經紀人淚曝「專輯錄一半」...如期發行
快訊／敖犬「傳訊跟小鬼道別」被酸假掰　爆氣反擊了！
小鬼死因「主動脈剝離」！法醫採集腦部切片、體液化驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園慈護宮新任主委五度就任　吳正宗：有媽祖做後盾，媽祖都在看

回收場防災抗火！屏東消防局開課...教50家業者「撇步」

猜猜我是誰？ 恭喜幸運中獎？ 　移民署教新住民破詐秘技

屏東市祖孫好棒棒趣味競賽...「老人像孩子」樂翻天

不可忽視的路口隱形殺手　警、監告訴您大型車內輪差與視野死角的可怕！

新化警破職業賭場　不分國籍26名男女賭客全都辦

2020台灣設計展讓口罩變身邀請卡　林智堅邀民眾：把國家級設計穿上身！

屏東總圖週增千本新書　家庭選書日「館藏您決定」

台南市環保局提供學甲爐碴案資料　 主動函報台南地檢署調查偵辦

國民體育日！幕後推手浮檯面　雲林縣首頒終身成就獎

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

桃園慈護宮新任主委五度就任　吳正宗：有媽祖做後盾，媽祖都在看

回收場防災抗火！屏東消防局開課...教50家業者「撇步」

猜猜我是誰？ 恭喜幸運中獎？ 　移民署教新住民破詐秘技

屏東市祖孫好棒棒趣味競賽...「老人像孩子」樂翻天

不可忽視的路口隱形殺手　警、監告訴您大型車內輪差與視野死角的可怕！

新化警破職業賭場　不分國籍26名男女賭客全都辦

2020台灣設計展讓口罩變身邀請卡　林智堅邀民眾：把國家級設計穿上身！

屏東總圖週增千本新書　家庭選書日「館藏您決定」

台南市環保局提供學甲爐碴案資料　 主動函報台南地檢署調查偵辦

國民體育日！幕後推手浮檯面　雲林縣首頒終身成就獎

中職／幫助新秀轉大人　餅總提出冬訓計畫

哪個堂口的已經知道了！館長挨槍爆內幕：以後「靠近我」會被打

小鬼主動脈剝離猝逝…人氣聲優也病發亡！高速公路開車遭「人生最大撕裂痛」斷氣

男生「心思細膩、小劇場多」沒女人愛？專家「突破4點」魅力爆表

中秋節限定2場！台東唯美大地餐桌　在草地吃燒烤賞月看星空

《鬼滅之刃》快閃店旋風環台　超過400樣周邊及限定商品

高以翔、黃鴻升接連殞落！　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

行政院審議海關進口稅則修正案　未納9項汽車零組件降稅

AR巨獸出沒、體育館變時空旅行處理器！2020台灣設計展新竹開跑

快訊／本壘攻防再現！丘總抗議遭驅逐出場　兄弟一度罷賽

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

新化警破職業賭場

「紅豆 NI 紅豆餅」開幕...銅盤烘焙口感酥

桃園地景藝術節將開鑼　警公布交管停車路線

「大師名人」開講

三和國小師生挖地瓜　田園食農教育

基隆老大公廟「關龕門」

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

死亡宣告10年警中秋前夕助團圓

2020台灣設計展　口罩變身邀請卡

國民體育日！雲林縣首頒終身成就獎

黃家齊為街頭藝人　爭取表演場地設備

美國在台協會高雄分處長禹道瑞就任

隱形殺手,大型車,內輪差,視野死角

「無毒校園」專責警力建功　內埔警破毒品咖啡包藥頭

更多熱門

相關新聞

求媽祖保佑罹癌爸！廟公搖頭　3天後「那支籤說明一切」

求媽祖保佑罹癌爸！廟公搖頭　3天後「那支籤說明一切」

「廟公說問什麼事都是很好，唯獨求健康變成下下籤，搖著頭說凶多吉少…」一名女網友分享探望罹癌爸爸前，先去媽祖廟求了一支籤，「那張籤是第三支，爸爸剛好在我抽籤的第三天走的，其實那支籤已說明了一切。」

金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞

金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞

桃園慈護宮　捐贈防疫基金和物資

桃園慈護宮　捐贈防疫基金和物資

慈護宮發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染

慈護宮發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染

金包里慈護宮媽祖遶境取消

金包里慈護宮媽祖遶境取消

關鍵字：

慈護宮吳正宗連任主委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面