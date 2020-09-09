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竹科男「靠北清大」自曝得性病　前女友被影射是傳染源氣炸

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▲▼社群網站，社群，臉書，網路行銷。（圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

▲清大女學生被前男友在網站上影射有性病，氣得控告對方。（示意圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科男因不滿遭前女友提告妨害性自主，竟在臉書社團「靠北清大」PO文影射自己遭到對方傳染性病，還傳LINE恐嚇對方。法官認定竹科男犯行明確，依誹謗及恐嚇危安罪各判拘59日及40日，應執行80日，易科罰金8萬元。

判決指出，27歲竹科男在2019年遭23歲的清大前女友控妨害性自主，雖獲不起訴脫身，但卻因此對前女友懷恨在心。他在臉書社團「靠北清大」寫道，「生×器也開始冒出小膿皰…看起來是皰疹…同時也驗了愛滋、梅毒、淋病等等的性病…」、「…第一天就上床這件事讓我很不安，而我問了妳之前的性生活情況也埋下了導火線」、「一般愛滋病毒抗體檢驗的空窗期是三個月，準確度接近100%，所以現在還無法確認到底有沒有事」，文末註明：「向生而死」，還在記載「他的故事可能要晚點再寫或者直接上PTT了」，影射自己遭前女友傳染性病。

竹科男隔日再傳LINE「因為她被我弄到紅到她受不了了」、「我就把你的所作所為到上新聞」、「至少到你畢業前我都會讓你不好過」、「我現在就會拿著刀子站在你宿舍門口」，前女友生心恐懼因而報警。

竹科男否認誹謗、恐嚇並辯稱，只是性病的文章，沒有寫誰，第一篇只是抱怨文，第二篇雖有寫姓，但其中部分文字不是出自於自己，至於恐嚇部分，也只是順著對方的話說。

前女友說，「靠北清大」的那篇PO文署名就是前男友，且「向生而死」就是自己的座右銘，即使沒有個資，但是熟識的人一看就知道在寫自己。因為竹科男之前也曾在網路恐嚇前前女友，因此當他line「我現在就會拿著刀子站在你宿舍門口」時，讓她非常恐懼，才會在line上繼續和他對話，希望對方能冷靜。

法官認，雖竹科男否認寫下部分內容，但經比對，文字中提到「妨礙性自主」、「誣告」等文字，卻與被告所寫內文吻合，認定這些文字是竹科男所寫；而竹科男僅因懷疑就在臉書社團PO文影射、散佈不實訊息，意圖明顯，且內容還有讓瀏覽者對前女友產生性生活複雜等負面評價，而LINE的內容，也已造成前女友恐懼，衡量竹科男始終否認犯行，飾詞辯解，也未與被害人和解，因此依誹謗罪及恐嚇罪各判拘役59日及40日，應執行80日，易科罰金8萬元。

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