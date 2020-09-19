民進黨立院黨團幹部持續難產　2022縣市長選舉恐提前開打

▲立法院開議首日，民進黨立委莊瑞雄即與民進黨團總召柯建銘發生口角。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／新北報導

立法院新會期18日開議，民進黨團幹部人選卻陷入難產，原本預計最晚在18日上午就要出爐的黨團三長人選，也因派系角力而協調未果。據了解，目前有意角逐黨團幹部的立委中，下一步皆有意角逐2022年縣市長選舉，民進黨團總召柯建銘表示，將持續與黨內各立委進行溝通。

立法院第十屆第一會期於今年2月1日開議，民進黨立委陳明文一度於農曆年前登記參選黨團總召，最終經過柯建銘的協調與陳明文的禮讓下，讓陳明文在開議前3天點頭答應，支持柯建銘續任黨團總召。此外，當時有意爭取幹事長與書記長的民進黨立委陳亭妃、周春米也選擇主動禮讓。

▲民進黨團柯建銘與行政院長蘇貞昌溝通。（圖／記者林敬旻攝）



立法院新會期9月開議，民進黨團自8月起密集討論黨團三長人選，幹事長部分除了現任的鄭運鵬外，陳亭妃亦再度登記參選；書記長部分除了現任的鍾佳濱，同樣來自屏東的莊瑞雄也登記角逐，鄭運鵬與鍾佳濱8月被問及此事時，皆表示兩人持續在柯建銘的手中「被協調」。

民進黨團17日上午召開黨團會議，就黨團幹部人選進行討論，據了解，柯建銘屬意由現任幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱續任，不過陳亭妃、莊瑞雄也有意爭取。柯建銘17日下午受訪時表示，黨團幹部人選仍待內部討論，將持續與黨內各派系的立委溝通，預計18日上午就可以確定人選。

據指出，有部分立委在黨團大會中提議，黨團幹部的任期可由1個會期調整為一年，讓幹部能夠更熟悉黨團的運作模式，因此目前初步規劃由鄭運鵬、鍾佳濱繼續擔任一個會期，待到第3、4會期再由陳亭妃、莊瑞雄出任幹事長及書記長，不過仍需經協調才能定案。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者季相儒攝）



柯建銘當時受訪時表示，在立委席次尚未減半以前，民進黨團最高擁有89席立委，當時也曾經規定黨團幹部必須至少當過三屆立委、任期一年的規定，立委席次減半後才將規定修改為當過兩屆立委、任期半年，不過只要黨團成員同意，「要當一年或半年都沒關係」。

柯建銘說，若能將黨團幹部的任期調整為一年，可讓擔任幹部的成員更熟悉黨團運作與相關事務，有助於立法院的議事運作，他將持續與黨內各派系的立委溝通，預計18日上午就可以確定人選，屆時若無法達成共識，也不排除以投票的方式選出黨團三長人選。

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨團原本預計在18日上午院會開議前，經由投票選出新任幹事長與書記長的人選，不過陳亭妃與莊瑞雄皆表達不滿，並且質疑投票的正當性，莊瑞雄甚至一度向柯建銘嗆聲「都給你們做就好了」。當時包括鍾佳濱在內的多名立委也上前安撫，火爆的氣氛一度陷入尷尬，柯建銘最終決定暫停投票，也讓黨團幹部持續難產。

事實上，屏東縣長潘孟安任期將於2022年12月屆滿，民進黨內原本有意角逐大位的人選包括立委蘇震清、莊瑞雄、鍾佳濱、周春米，撇除先前捲入收賄案的蘇震清，莊瑞雄、鍾佳濱、周春米皆勤跑基層，其中周春米更被視為潘孟安屬意接棒的人選。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者宋良義攝）



另外，台南市長黃偉哲雖然還處在首任任期，根據民進黨現任優先的內規，任期最多應可做到2026年，不過黨內立委陳亭妃、王定宇皆被視為未來的可能人選。據了解，陳亭妃目前仍有意爭取2022年台南市長的黨內提名，這也牽動未來民進黨各派系在台南市的佈局。

黨內人士指出，擔任幹部需兼顧立法院黨團與地方基層，不過憑藉著媒體的高曝光度，將有利於未來縣市長的黨內初選，而鄭運鵬、鍾佳濱、陳亭妃、莊瑞雄也都是電視上政論節目的常客，因此也可視為2022年的縣市長選舉提早開打。

▼民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者宋良義攝）



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