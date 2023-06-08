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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬辦稱邀50陸生訪台被卡　綠黨團：其中一些是黨委書記挑的對象

▲▼馬英九基金會記者會 執 行長蕭旭岑說明邀請陸生來台參訪事宜 呼籲陸委會慎重考慮通過提案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會記者會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）指出，前總統馬英九已邀請50位陸生訪台交流，但陸委會似有保留之意。對此，民進黨立院黨團8日時回應，台灣開放中國來台都是專案申請，而裡面有一些是中共黨委書記在大學挑的對象，若有必要性跟不可替代性，馬辦應該要提出申請，只要合理、合法都歡迎，希望馬辦提出正式說明。

蕭旭岑指出，馬英九在今年三月底、四月初訪問中國大陸12天，率領30位台灣學生與復旦大學、武漢大學、湖南大學交流時，即當面邀請大陸同學們回訪；五月起馬英九基金會即積極規劃邀約，獲得大陸方面積極回應，足見兩岸交流是大家共同的願望。

蕭旭岑表示，這五所大陸大學的訪問團預定由北大前校長率隊，全程預計9天8夜，與包括台大、政大、文化等大學交流，並將安排參訪相關縣市，以及包括日月潭、太魯閣等景點，以及台北大稻埕、九份和平溪等歷史古蹟與文化考察，讓同學更加深入認識台灣，能將台灣美好的一面帶回大陸，如此更能促進兩岸關係和平發展。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，根據自己的了解，台灣開放中國來台都是專案申請，星雲法師弔唁團也是透過陸委會專案申請方式，沒有刁難，陸委會也跟基金會有聯絡，確認這些學生是否有其必要性跟不可替代性，而裡面有一些是中國在大學黨委書記挑的對象，若有必要性跟不可替代性，馬辦應該要提出申請。

鄭運鵬指出，馬英九上次訪問可能洋洋得意，但希望他不要忘記每一趟去，中國一定有政治目的，祭祖活動還被中國解放軍剪一段影片，拿來當統戰工具，陸委會會比馬辦小心一點，他不在意被消費，但台灣有其國家尊嚴，會幫他把關，透過專案申請只要合理、合法都歡迎，希望馬辦提出正式說明。

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