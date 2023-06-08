藍嗆賴清德不敢提中華民國憲法　綠困惑：老三便當吃下去要有料點

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法黨團今（8日）質疑副總統賴清德只敢講中華民國台灣、不敢提中華民國憲法。對此，民進黨團回應，議員、立委或是賴清德副總統，通通在中華民國憲法授權下，在這個體制下還要天天講是依據中華民國憲法選中華民國總統，不是很奇怪嗎？希望國民黨老三便當吃下去後可以更有料一點，不要問這些有的沒的。

對於藍營質疑，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，議員、立委或是賴清德副總統，通通在中華民國憲法授權下，在這個體制下還要天天講是依據中華民國憲法選中華民國總統，不是很奇怪嗎？看起來是國民黨老三便當吃太多、找不到主題，每天拿中華民國憲法發誓，這才是莫名其妙的事情。

鄭運鵬指出，賴清德所有政策跟主張都是直球對決，你有聽過侯友宜每天講中華民國憲法嗎？他也是參選提名才開始講，國民黨很奇怪，一定要向美國法庭案著聖經宣誓嗎？如果侯友宜有真材實料，也可以在政見發表會質問。

鄭運鵬直言，候選人每天都在面對媒體跟檢驗，賴清德每一句話背後都有其背景跟說明，這點黨團很放心，希望國民黨老三便當吃下去後可以更有料一點，不要問這些有的沒的。

民進黨立委林靜儀表示，國民黨口口聲聲中華民國憲法、拿國旗，但到中國時所謂重要符碼就變的「可割可泣」，他們有在國際場合跟中國抵死捍衛這些部分嗎？甚至很多政治人物接受中國媒體訪問被矮化時，他們有明確表示抗議嗎？真的要談這件事情，國民黨的兩套標準有更多紀錄跟明確事實。