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蔡英文拋性平3大改革方向　民進黨團：列下會期修法「特急件」

▲▼民進黨立院黨團召開「三大方向 撐開性平保護傘」記者會 范雲 劉世芳 吳玉琴 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團召開「三大方向 撐開性平保護傘」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨近期爆發多起性騷擾及主管吃案事件，總統蔡英文昨（6）晚再次為此致歉，並指示進行性平機制改革三大方案。對此，民進黨團7日表示，將在法規上做檢討，對於相關修法，下個會期民進黨團也會用「特急件」做相關規畫。

對於近期性騷爭議，蔡英文指出，這幾天經過幾次討論，已經請行政團隊針對三個方向進行整體機制的改革方案：第一，要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引。

第二是要重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，第三是要跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，蔡英文在這些檢討之後，發布三大方向性平計畫，也交代行政院，立院黨團也表達支持，包含教育、建立申訴管道、法規總檢討，目前為止性平4大法案中，受害者難以取得協助，因此有幾個大方向需要建立，包含訂定性騷擾樣態指引，很多騷擾的當事人不知道這樣是性騷擾，可以透過性平教育讓可能的當事人跟受害者有自覺。

鄭運鵬指出，強化外部申訴機制，很多當事人在事發當下不敢進入機制，但當事人即便知道受傷害，卻不敢進入相關申訴機制中，因此要透過第三方、民權團體建立外部申訴機制，讓當事人不用擔心若申訴後，會被同事、主管如何看待。第三是法規檢討，將跨部會進行法規相關檢討，不管是法律或是行政命令，讓每一個層級都落實，接住每個可能掉落的人。

民進黨立委劉世芳表示，法規總檢討部分，對於性騷擾目前有8個相關法律，第一、每個法律之間的衡平性，參考國際上的相關法律，包含律師工會或相關工會可以成立外部第三方機制，讓受害者可以跨出第一步，未來在司法調查、行政調查上，才能走到不被漏接這一步。

民進黨立委吳玉琴表示，這次修法也會討論未成年追溯期是否能往後，因為青少年可能擔憂檢舉後對生涯會有影響，另外，職場部分也要檢視加重對雇主的求償或責任。
吳玉琴也提到，根據現行法規，30人以上公司要成立性騷擾防治相關措施，30人以下的公司則回到勞工局性別工作平等會，各縣市應該要成立委員會，對於性騷擾防治的實質審查，這些事情要認真思考。

民進黨立委范雲則表示，目前法制跟申訴機制混亂、沒有單一窗口，受害者求助無門，且職場性騷沒有行政罰，完全是雇主自由心證，從調換部門到免職不等沒有相關規定，雇主不處理也很難有法律規範，另外，民事賠償部分，判決確定性騷法也只有1至10萬的罰則，對財力無虞的人來說沒有任何懲罰效果，且性騷法規定一年內就要申訴、時效太短，也希望修法能延長。

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