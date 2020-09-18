雲林離奇火燒車！2車撞擊彈飛10多公尺後全起火　1人燒傷送醫

▲土庫鎮外環道凌晨發生車禍，小貨車和轎車彈飛相距約十多公尺，但兩車分別很快起火，現場隨即陷入火海，造成小可車駕駛灼傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮18日發生一起離奇火燒車意外，凌晨0時20分在林森路和中華路的路口一輛自小客車與貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，兩部車彈開後距離十多公尺，竟個別起火燃燒，雲林縣消防隊據報趕往搶救，小客車的王姓駕駛逃避不及被灼傷，送往台大雲林分院救治。

警方指出，車禍發生在土庫鎮外環道的丁字路口，兩輛車分別往北港、尾寮方向行駛，疑似因兩車未減速亦未注意前方路況，在路口發生碰撞，小貨車和轎車彈飛相距約十多公尺，但兩車分別很快起火，現場隨即陷入火海，消防隊趕到救火。

車禍地點距土庫消防分隊緊2分鐘車程，警消、救護人員抵達現場發現55歲的王姓駕駛受困在車中並遭灼傷，隨即將其救出，儘速送往台大雲林分院救治，車禍發生原因仍待警方調閱路口監視器調查釐清。

▲土庫鎮外環道凌晨發生車禍，小貨車和轎車彈飛相距約十多公尺，但兩車分別很快起火，現場隨即陷入火海，造成小可車駕駛灼傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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