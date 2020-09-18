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手殘鬼頭刺青男又偷了！「蒜金」價高乾坤挪移　偷600台斤遭逮

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▲警方擴大調閱路口及周遭數百支攝影機，發現一輛自小客車涉有重嫌，進而鎖定姚男、趙男等2人涉有重嫌，而此趙男（右）即是與涉犯臺西鄉竊盜250台斤蒜頭的手臂鬼頭竊蒜大盜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方調閱路口及周遭數百支攝影機，發現一輛自小客車涉有重嫌，進而鎖定姚男、趙男等2人，而此趙男（右）即是與涉犯臺西鄉竊盜250台斤蒜頭的手臂鬼頭竊蒜大盜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾警分局2日有一名黃姓農民眾匆忙急奔前往報案，指出倉庫中放置的蒜頭蒜種共20袋約600台斤，市值近10萬元，不翼而飛，都是家中過幾天播種所用，如今被竊不知要如何是好。虎尾警分局獲報隨即調閱路口及周遭數百支攝影機，進而鎖定姚、趙等2男涉重嫌，訊後坦承行竊遭警方依《竊盜罪》移送法辦。

虎尾警分局獲報褒忠鄉農民失竊逾600台斤幾乎快半公噸的蒜頭，警方研判，數量之大絕非徒手可以搬運，遂由案發地以同心圓方式擴大調閱路口及周遭數百支攝影機，發現一輛白色自小客車涉有重嫌，進而鎖定姚男（38歲）、趙男（35歲，毒品竊盜前科）等2人涉有重嫌，而此趙男即是與涉犯臺西鄉竊盜250台斤蒜頭的手臂鬼頭竊蒜大盜，是交保再犯且專偷蒜頭。

虎尾警分局說明，此案由虎尾警分局報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮，在9月4日前往犯嫌位於臺西鄉住所搜索，當下雖姚、趙2嫌矢口否認犯行，但經帶隊官虎尾警分局偵查隊長李志文於屋內外發現有蒜頭外膜散落各處，立即詢問姚、趙2嫌家中是否有種植蒜頭，2嫌異口同聲說沒有，在經帶嫌犯查看散落之蒜膜，2嫌百口莫辯之餘，俯首認罪。

▲警方擴大調閱路口及周遭數百支攝影機，發現一輛自小客車涉有重嫌，進而鎖定姚男、趙男等2人涉有重嫌，而此趙男（右）即是與涉犯臺西鄉竊盜250台斤蒜頭的手臂鬼頭竊蒜大盜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方即押解姚、趙2嫌前往其銷贓處所，起獲銷贓之蒜頭共159台斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

兩名嫌犯拿出變賣蒜頭之贓款新臺幣4000元，並繳出兩片友人寄放卻被瞞著盜用犯案的車牌，據兩名嫌犯供稱所竊得蒜頭已於9月2日竊盜當天以每台斤120-130價格，販售予不知情的蒜農欲播種使用。警方隨即押解姚、趙2嫌前往其銷贓處所，起獲銷贓之蒜頭共159台斤。全案於訊後將2嫌依法偵辦。

虎尾警分局表示，農漁牧產品遭竊案件是雲林縣長張麗善上任後特別重視的案件，今年蒜頭價格暴漲有「蒜金」之稱，引起竊嫌覬覦，虎尾警分局貫徹縣警局長顏旺盛指示，加強蒜頭農田及乾燥場巡邏防竊及肅竊勤務，保護辛苦耕重農民的血汗。

▲警方擴大調閱路口及周遭數百支攝影機，發現一輛自小客車涉有重嫌，進而鎖定姚男、趙男等2人涉有重嫌，而此趙男（右）即是與涉犯臺西鄉竊盜250台斤蒜頭的手臂鬼頭竊蒜大盜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年蒜頭價格暴漲有「蒜金」之稱，引起竊嫌覬覦，虎尾警方偵破蒜頭蒜種約600台斤竊案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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