內行挑這款！「獨頭蒜」一體成形...少見的意外驚喜

▲「獨頭蒜」並非新品種，在蒜田環境惡劣、氣候異常才會愈容易出現，而雲林縣土壤與環境相當好，反而少見。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年國內蒜頭因進口卡關等種種因素，價格創下歷史新高，雲林縣一名種蒜年資達20年的周姓蒜農表示，本土蒜頭中有一種名為「獨頭蒜」，此種數量非常稀少，而坊間均認為營養價值高於一般蒜頭，價格是一般蒜頭5、6倍以上，但是產量則是少到有錢也不一定買得到。

周姓蒜農說名，一般的蒜頭是以一顆有5、6個甚至10多個蒜瓣結成，而獨頭蒜則是只有1個圓型，一體成型的蒜瓣，遠看像迷你洋蔥，但它並不是新的品種，甚至可以說是蒜田中的「不當仔」（發育不良），由於是一體成型的長成，有民眾認為所有養份都濃縮到獨蒜之中，營養價值特別高，更有人專門收購。

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周姓農民指出，獨頭蒜並非新的品種，在蒜田環境愈惡劣、氣候異常時才會愈容易出現，而雲林縣土壤與環境都相當良好，這種因發育不良形成的獨頭蒜反而少見，可以說萬中無一，物稀為貴，平時價格就比一般蒜高出5、6倍，年初蒜價還在低檔時每台斤要價600元，現在更是有行無市，有錢也買不到。

▲周姓蒜農說名，一般的蒜頭是以一顆有5、6個甚至10多個蒜瓣結成，而獨頭蒜則是只有1個圓型，一體成型的蒜瓣，遠看像迷你洋蔥。（圖／記者蔡佩旻攝）



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