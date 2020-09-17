「暫停一下，讓路口更安全」　北港警校園宣導行人安全

▲雲林縣警察局北港分局17日於北港鎮北辰國小向學童提供正確安全的交通作為，深入校園來推動路權觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局北港分局17日於北港鎮北辰國小向學童提供正確安全的交通作為，深入校園來推動路權觀念，呼籲家長及學童騎座機車須配戴安全帽，不管是駕駛或行人，都應隨時注意前車及行車狀況，提醒駕駛人在路口「行人穿越道」遇到行人，應「暫停」，讓行人先走，同時，確實遵守交通安全規定。

北港警分局第五組組組長張智彥指出，近來每到9月份至年底期間，全國交通事故死傷人數數據均顯示較高，且適逢開學，機車涉入死傷人數亦有增加傾向，為提醒國人及學童加強重視交通安全，規劃每年9月第3週為「交通安全週」。此次交通宣導以「行車禮讓」及「行人優先」為主題，宣導行人、機車及機車路權，現場並播放交通安全相關影片提醒學童重視，讓交通安全教育向下根紮。

北港警分局長王立德表示，為維護用路人權益，實施「強化行人路權執法」，以促使車輛駕駛人養成「禮讓行人」習慣，並使行人遵守路權規範，以減少事故發生。同時為加強校園安全，另將針對學生及少年徧差行為實施勸導取締，同時也利用學校各項集會，派員親自到學生聚集場所宣導，並請發現學生異狀教師能通報分局，俾以提前防處，維護少年身心健全發展。

▲雲林縣警察局北港分局17日於北港鎮北辰國小向學童提供正確安全的交通作為，深入校園來推動路權觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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