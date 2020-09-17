另類手殘！他開車吸菸手伸車外...鬼頭刺青曝　2案齊爆一頭霧水

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣臺西分局轄區日前遭竊賊分別偷走農民放置屋內約250台斤的蒜頭及價值3萬多元近200公斤的電纜線，警方依據報案人提供縣所及循線調閱沿路監視器畫面資料，並根據資料抽絲剝繭、一一釐清，發現二件竊案是同一人所為，火速將趙姓竊嫌逮回法辦，受害人與附近居民聞訊都拍手叫好。

▲警方查獲趙姓犯嫌時一眼認出他手背上的刺青。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局安南派出所9月9日上午有一名男子前往報案，表示電纜線被偷，近200公斤的電纜線價值約新台幣3萬多元，警方受理後立刻出動警力展開追查，由所長吳勝凱率領所內同仁分批執行任務，查訪中發現一名趙姓男子（30歲，毒品竊盜前科）相當可疑，進一步掌握其動向。

▲監視器影像中明顯看到自小客車後車廂載著電纜線，雖然車牌號碼看不清楚，但竊嫌開車時左手臂露出車窗外有明顯的刺青。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

當員警正在釐清案情時，同日下午又接獲一名老農報案蒜頭失竊，其陳述「我的蒜頭放在屋內，下午清點時發現有5袋不見了，價值新台幣6萬多元，所以我趕快來報案。」警方循線調閱資料，在監視器影像中明顯看到自小客車後車廂載著電纜線，雖然車牌號碼看不清楚，但竊嫌開車時左手臂露出車窗外有明顯的刺青。

▲警方在趙姓竊嫌住處起出，近200公斤的電纜線價值約新台幣3萬多元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



經警方依據資料抽絲剝繭加以釐清後，發現二件竊案是同一人所為，隨即火速前往逮人。警方查獲趙姓犯嫌時一眼認出他手背上的刺青，員警不動聲色詢問下其承認偷竊，供稱蒜頭已變賣，而電纜線則用帆布蓋住放在屋內。

另警員同時在竊嫌的自小客車中找到零星搬運時散落的蒜頭，竊嫌看到鐵證如山也百口莫辯。還嘀咕百思不解為何會被逮，員警才說「影像中的車牌雖然看不清楚，但是你抽菸伸出車窗的手臂上有刺青是破案關鍵，不做壞事就不會怕警察！」對趙姓竊賊所犯罪行加以斥責。警方訊後依《竊盜罪》將趙嫌移送法。

▲監視器影像中明顯看到自小客車後車廂載著電纜線，雖然車牌號碼看不清楚，但竊嫌開車時左手臂露出車窗外有明顯的刺青。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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