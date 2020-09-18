2020雲林國際偶戲節10/1登場　素還真「男神時代」強襲

▲雲林▲雲林縣政府舉辦「2020雲林國際偶戲節」全國記者會，邀來布袋戲大師陳錫煌、台南市議員謝龍介及吳鳳等人，邀請民眾中秋國慶連假來遊雲林、看偶戲、吃美食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為預告2020雲林國際偶戲節將於10月1日至11日在虎尾鎮登場，雲林縣政府在交通部觀光局旅遊服務中心多功能廳舉辦「2020雲林國際偶戲節」全國記者會，邀來布袋戲大師陳錫煌、台南市議員謝龍介及吳鳳等人站台，一起邀請民眾中秋國慶連假來遊雲林、看偶戲、吃美食。

雲林縣是布袋戲的故鄉，偶戲節更是雲林重要慶典，今年已邁入第18屆，邀請黃俊雄大師、陳錫煌大師、鍾任壁大師等與弟子同台演出，進行跨時代的對話，讓時間創造新時代的感動，也邀請全台優秀且不同風格的戲團演出，10月10日晚上7點30分還有布袋戲光雕秀，讓傳統藝術傳承再延續，也讓台灣的布袋戲文化品牌享譽海內外。

雲林縣長張麗善表示，2020雲林國際偶戲節以男神時代為主題，於10月1日起至11日在雲林虎尾鎮境內盛大舉行，10月1日將於雲林布袋戲館以新科技的方式揭開序幕，10月2日晚間在虎尾高鐵特定區內舉辦音樂會，集結經典布袋戲角色，包含史豔文、素還真、棄天帝、花信風、藏鏡人、黑白郎君等六大男神同台演出，後續每天都有不同競賽及表演。

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文化觀光處長陳璧君指出，以男神時代策劃科技互動體驗特展，於10月1日雲林布袋戲館隆重開幕，將傳統布袋戲以創新科技方式展示，透過展覽讓文化扎根在民眾的心間，活動期間串聯虎尾地方文化館舍及虎尾魅力商圈，完成集點任務，即可抽獎兌換男神限定文創品，讓民眾暢遊雲林，感受全新的雲林國際偶戲節。

▲記者會兩位扮演史豔文、素還真的coser率先出場，為2020雲林國際偶戲節造勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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