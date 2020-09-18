美次卿見沈榮津 、王美花進行經貿前期對話　午宴科技業談供應鏈

▲美國務次卿柯拉克下塌萬豪飯店。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪問台灣，18日他的行程滿檔，上午將與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等，在萬豪酒店針對台美供應鏈等經貿議題進行討論。

根據柯拉克在台灣第一天的行程安排，訪團上午將在台北萬豪酒店與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮等人，針對台美供應鏈等經貿議題進行討論，為未來的經濟高階對話先展開「前期對話」。

事實上，自美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，雙方即一直就相關工作積極籌備中。不過，在美國貿易總署（USTR），以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）這邊，對於經濟對話的議題，抱持不同意見，與國務院間有不少的角力，因此暫時取消這次台美經貿對話，而是改為經濟高階對話的「前期對話」。

為此，柯拉克訪團於18日上午，於下榻的萬豪酒店內，與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮等人展開談話。

據悉，在上午談話結束後，柯拉克訪團緊接著於中午將與台灣企業界代表進行午宴，該場午宴以科技業者為主，顯示美方高度關切「科技供應鏈」課題；下午則進行重要的「民主對話」，美方由國務院民主人權暨勞工局助卿戴斯卓、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉代表，我方則由外交部長吳釗燮出席，針對目前區域人民與民主情勢進行討論。

隨後，柯拉克也將拜會行政院長蘇貞昌，討論台美雙方經貿、產業鏈問題。最後，蔡英文晚間則在官邸宴請柯拉克等美方代表團，除了經貿議題，預料也會觸及印太區域安全問題。

▼美國次卿柯拉克訪團抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

