美次卿訪台「暫緩經濟對話」原因曝光　主軸改成弔唁李登輝

▲克拉奇、沈榮津。（圖／翻攝自克拉奇推特、記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於17日下午抵台訪問，原本預定與行政院副院長沈榮津進美台雙邊經濟暨商業對話確定取消，由於美方內部在議題層面上尚無共識，因此訪團主軸改為弔唁前總統李登輝。外交部長吳釗燮表示，這次會就各項經濟議題交換意見，來為接下來的對話做好好準備。

外交部17日證實克拉奇將訪台，在台期間柯拉奇將與總統蔡英文及我國政府高層互動，並與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李登輝對台灣民主的貢獻致敬。

至於原本克拉奇訪團主要是要參與美台雙邊經濟暨商業對話，但確定此次並不會進行對話。據悉，關鍵卡在美國貿易總署（USTR），以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），對於對話議題抱持不同意見，與國務院間有不少的角力。

對此，吳釗燮表示，美國國務院已經宣布，派遣克拉奇出席李登輝的追思禮拜。他說，美方派出非常高層、國務院次卿來台出席，這是非常高的層級，政府表達高度歡迎之意，也因為派出如此高層及官員來台，象徵台灣和美國之間的關係非常緊密。

至於先前傳出對方會親自主持經濟對話一事，吳釗燮說，因為涉及層面廣泛，雙方還在討論當中，對方相關官員也會與他就經濟議題交換意見，為接下來的對話作好準備。

總統府發言人張惇涵也表示，台美經濟對話的實質進行，由於涉及廣泛，相關議題、討論形式與時程等具體安排，均在積極磋商中，希望此次與美方代表團面對面交換意見後，能助益後續高階對話的順利展開。

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