美次卿訪台首日24小時行程滿檔一次看　蔡英文官邸設宴談印太安全

▲美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪問台灣，18日他的行程滿檔，上午將與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等，針對台美供應鏈等經貿議題進行討論；而晚間將在總統官邸與總統蔡英文會面，除了談及經貿議題，也會觸及印太區域安全問題。

根據柯拉克在台灣第一天的行程安排，訪團上午將在台北萬豪酒店與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮等人，針對台美供應鏈等經貿議題進行討論，為未來的經濟高階對話先展開「前期對話」。

緊接著，柯拉克中午將與台灣企業界代表進行午宴，該場午宴以科技業者為主，顯示美方高度關切「科技供應鏈」課題；下午則進行重要的「民主對話」，美方由國務院民主人權暨勞工局助卿戴斯卓、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉代表，我方則由外交部長吳釗燮出席，針對目前區域人民與民主情勢進行討論。

隨後，柯拉克也將拜會行政院長蘇貞昌，討論台美雙方經貿、產業鏈問題。最後，蔡英文晚間則在官邸宴請柯拉克等美方代表團，除了經貿議題，預料也會觸及印太區域安全問題。

▼美國務院次卿柯拉克專機抵台，防疫人員為行李消毒。（圖／記者李毓康攝）



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