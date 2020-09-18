18架共機出動！　胡錫進揭關鍵：解放軍反應極快「更像實戰」

▲美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台之際，共軍今（18）日再次出現在西南空域，軍方接連以廣播驅離。對此《環球時報》總編輯胡錫進發文，稱「美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步」。

共軍上午接連闖入我西南空域，傳出軍方連續發出多達16次的廣播驅離，甚至使用「接近我領空」，而非過去一貫的「空域」或「ADIZ」等用字。

▲空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

胡錫進隨後發表題為《重磅！解放軍實操演練了一次針對美台勾連的軍事行動》的文章，放話說「美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步」，還稱如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習，「我們試射的導彈更應該飛越台灣島，直至飛越台所謂『總統府』上空。台當局不想過了，我們就來成全它。」

胡錫進指出，這次軍演釋放2大突出訊號，第一是大陸國防部發言人任國強明確表示，軍演「針對當前台海局勢」，這明顯指的是美台頻繁勾連，尤其是美副國務卿柯拉克訪台，這說明解放軍不再諱言，「我們威懾的就是美台勾連，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄準。」

▲國防部揭露共軍上午派多達18架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部）

胡錫進接著稱，第二點是解放軍的反應速度極快，柯拉克訪台之前只有媒體資訊，美台官方在柯拉克上飛機以後才正式宣佈，柯拉克昨天抵達台灣，「解放軍的這次重大演習也未提前宣佈，更像是一個應急決定。而這麼大的行動，能夠如此短時間裡組織起來，這是一個十分強烈的信號。」

胡錫進進一步表示，它說明解放軍已有能力在極短時間裡，動員組織針對台灣的軍事行動，這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，因而它具有極其重要的意義，是中國大陸針對台海局勢擺出的新的重大砝碼。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

文章指出，通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據，它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，「台獨」的一切就將灰飛煙滅。

胡錫進最後向大陸網友喊話，稱台灣現在就是1949年初被圍困起來的北平，當時城內上演的一切都已是茶壺裡的風暴，何時以及以何種方式結束那一切，城外的解放軍說了算，西柏坡說了算，「針對今天的台海，我們常人可能感覺這個過程有點長，但對歷史來說，此過渡只是一個瞬間。」