　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

18架共機出動！　胡錫進揭關鍵：解放軍反應極快「更像實戰」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）

▲美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台之際，共軍今（18）日再次出現在西南空域，軍方接連以廣播驅離。對此《環球時報》總編輯胡錫進發文，稱「美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步」。

共軍上午接連闖入我西南空域，傳出軍方連續發出多達16次的廣播驅離，甚至使用「接近我領空」，而非過去一貫的「空域」或「ADIZ」等用字。

▲▼空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

▲空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

胡錫進隨後發表題為《重磅！解放軍實操演練了一次針對美台勾連的軍事行動》的文章，放話說「美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步」，還稱如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習，「我們試射的導彈更應該飛越台灣島，直至飛越台所謂『總統府』上空。台當局不想過了，我們就來成全它。」

胡錫進指出，這次軍演釋放2大突出訊號，第一是大陸國防部發言人任國強明確表示，軍演「針對當前台海局勢」，這明顯指的是美台頻繁勾連，尤其是美副國務卿柯拉克訪台，這說明解放軍不再諱言，「我們威懾的就是美台勾連，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄準。」

▲國防部揭露共軍上午派多達18架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部）

胡錫進接著稱，第二點是解放軍的反應速度極快，柯拉克訪台之前只有媒體資訊，美台官方在柯拉克上飛機以後才正式宣佈，柯拉克昨天抵達台灣，「解放軍的這次重大演習也未提前宣佈，更像是一個應急決定。而這麼大的行動，能夠如此短時間裡組織起來，這是一個十分強烈的信號。」

胡錫進進一步表示，它說明解放軍已有能力在極短時間裡，動員組織針對台灣的軍事行動，這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，因而它具有極其重要的意義，是中國大陸針對台海局勢擺出的新的重大砝碼。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

文章指出，通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據，它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，「台獨」的一切就將灰飛煙滅。

胡錫進最後向大陸網友喊話，稱台灣現在就是1949年初被圍困起來的北平，當時城內上演的一切都已是茶壺裡的風暴，何時以及以何種方式結束那一切，城外的解放軍說了算，西柏坡說了算，「針對今天的台海，我們常人可能感覺這個過程有點長，但對歷史來說，此過渡只是一個瞬間。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／小鬼黃鴻升解剖結果出爐　檢曝關鍵死因
LIVE／小鬼黃鴻升遺體解剖結束　檢察官說明
藏壽司跌破百元！他豪買10張「慘po對帳單」：吃過最貴的壽司
快訊／共軍上午派18架軍機擾台　飛行路線曝光
快訊／午後雷雨開炸！　14縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

18架共機出動！　胡錫進揭關鍵：解放軍反應極快「更像實戰」

譚兵讀武／《八佰》沒說的雨花台戰役　旅長中彈「塞回腸子」續抗日

解放軍台海實戰演練　張競指開戰機率低「但要小心這件事」

有解放軍犧牲！胡錫進揭「加勒萬流血衝突」內幕：無人被印軍俘虜

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7類武器「無人機項目達176億」

「兩岸開戰」台灣等不到美國救　退役中將看衰：不用打財政就先垮

「解放軍邊境狂放印度歌」印軍聽到滿臉疑惑　《環時》4字解答

秘密研發第6代戰機！　美空軍證實已「試飛」原型機

運八擾台暗藏訊息　專家分析：對兩岸來說算正面、恐有潛艦埋伏

共軍金錢武統？　胡瑞舟：台幣等值換人民幣「可說服台人不抵抗」

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

18架共機出動！　胡錫進揭關鍵：解放軍反應極快「更像實戰」

譚兵讀武／《八佰》沒說的雨花台戰役　旅長中彈「塞回腸子」續抗日

解放軍台海實戰演練　張競指開戰機率低「但要小心這件事」

有解放軍犧牲！胡錫進揭「加勒萬流血衝突」內幕：無人被印軍俘虜

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7類武器「無人機項目達176億」

「兩岸開戰」台灣等不到美國救　退役中將看衰：不用打財政就先垮

「解放軍邊境狂放印度歌」印軍聽到滿臉疑惑　《環時》4字解答

秘密研發第6代戰機！　美空軍證實已「試飛」原型機

運八擾台暗藏訊息　專家分析：對兩岸來說算正面、恐有潛艦埋伏

共軍金錢武統？　胡瑞舟：台幣等值換人民幣「可說服台人不抵抗」

退休再就業該如何投保？　勞保局：雇主必須提繳勞退

驚悚畫面曝！台南破爛屋直播探險...驚見亡者　警追查

腹瀉血便一週竟是大腸癌　化療後「高炎值」讓她疲倦又掉體重

FOX體育台3頻道傳年底撤台？　迪士尼下封口令今不會對外說明

小鬼猝逝！郎祖筠淚求一起做這件事　林俊逸：想起冷氣很強的那天

股票新手握300萬問「怎麼踏出第一步」？網：台積電all in 等退休

川崎「機械增壓重機」三兄弟賽道實測　Z H2一關循跡煞不住？

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP15　嬌蘭買大送小超有誠意

台北白晝之夜10/3引爆南港！「六福微醺市集」等3處延長營業到凌晨2點

美駐聯合國大使與台高官共進午餐　耿爽：中方堅決反對！

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

軍武熱門新聞

CNN：川普政府準備批准重大對台軍售案

解放軍邊境狂放印度歌　印軍傻眼

兩岸開打等不到美國！退役中將：台灣財政先垮

胡瑞舟揭1招　可說服台人不抵抗

針對台海實戰演練！　張競：勿驚慌失措、嚴防擦槍走火

研發第6代戰機！美空軍證實已「試飛」

運8擾台暗藏訊息　專家這樣看

有解放軍犧牲！胡錫進揭中印內幕

密集演習麻痺美台！共軍恐奇襲

北京在等良機！共軍犯台7可能曝

劉泰英：中國只有40顆核彈頭！

譚兵讀武／八佰沒說的雨花台戰役

美高官來一次　胡錫進嗆：戰機就逼近一步

美投入「無人戰艦」擴大海軍規模

更多熱門

相關新聞

柯拉克訪台共機擾台　王定宇：只有愚蠢

柯拉克訪台共機擾台　王定宇：只有愚蠢

在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台之際，共軍18日再次出現在西南空域，軍方則接連以廣播驅離。對此，民進黨立委王定宇表示，中共又在當國際麻煩製造者，共機擾台的損人不利己行動，只有「愚蠢」可以形容；民進黨立委林俊憲也說，中共像蒼蠅一樣亂竄，什麼事情都改變不了。

美國次卿柯拉克訪台　陳其邁說話了

美國次卿柯拉克訪台　陳其邁說話了

針對台海實戰演練！　張競：勿驚慌失措、嚴防擦槍走火

針對台海實戰演練！　張競：勿驚慌失措、嚴防擦槍走火

美國國務次卿訪台的風風雨雨

美國國務次卿訪台的風風雨雨

川普成功連任　台灣將更加焦慮

川普成功連任　台灣將更加焦慮

關鍵字：

解放軍共軍柯拉克美國國務院次卿胡錫進

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面