森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

▲菅義偉、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

文／中央社

日本前首相森喜朗今天告訴總統蔡英文，新上任的日本首相菅義偉期待與蔡總統通電話。如果這兩位領導人通上電話，將會是日本與中華民國斷交48年以來的頭一次。

森喜朗下午來台，準備參加明天舉行的故總統李登輝追思禮拜。他抵台後在會見蔡總統時表示，菅義偉昨天上午直接打電話告訴他，知道他今天要訪台，託他務必轉達對蔡總統以及台灣各界的問候。

據森喜朗轉述，菅義偉並說，如果有機會，期待能與蔡總統通電話。現場通譯不知為何並未將這段話譯成中文。

森喜朗接著說，今天日本很多大報報導菅內閣支持率，日本經濟新聞所做的民調顯示，對新閣的支持率達73%，其他大報民調也超過60%，算是好的起步。他說，日本與台灣同樣重視自由、民主與自由經濟的理念，希望兩國各方面交流能夠深化。

菅義偉16日剛接下首相職務，據日本媒體報導，他將在20日開始與包括美國總統川普在內的外國領袖通電話。

繼8月9日率團來台弔唁李登輝之喪，森喜朗下午再次率團來台，明天將出席在淡水舉行的李登輝告別追思禮拜。蔡總統下午接見森喜朗一行時，總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁等人陪見。