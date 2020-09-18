　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲菅義偉、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

▲菅義偉、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

文／中央社

日本前首相森喜朗今天告訴總統蔡英文，新上任的日本首相菅義偉期待與蔡總統通電話。如果這兩位領導人通上電話，將會是日本與中華民國斷交48年以來的頭一次。

森喜朗下午來台，準備參加明天舉行的故總統李登輝追思禮拜。他抵台後在會見蔡總統時表示，菅義偉昨天上午直接打電話告訴他，知道他今天要訪台，託他務必轉達對蔡總統以及台灣各界的問候。

據森喜朗轉述，菅義偉並說，如果有機會，期待能與蔡總統通電話。現場通譯不知為何並未將這段話譯成中文。

森喜朗接著說，今天日本很多大報報導菅內閣支持率，日本經濟新聞所做的民調顯示，對新閣的支持率達73%，其他大報民調也超過60%，算是好的起步。他說，日本與台灣同樣重視自由、民主與自由經濟的理念，希望兩國各方面交流能夠深化。

菅義偉16日剛接下首相職務，據日本媒體報導，他將在20日開始與包括美國總統川普在內的外國領袖通電話。

繼8月9日率團來台弔唁李登輝之喪，森喜朗下午再次率團來台，明天將出席在淡水舉行的李登輝告別追思禮拜。蔡總統下午接見森喜朗一行時，總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁等人陪見。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
高以翔、黃鴻升接連殞落！醫揭青壯年「猝死前6大警訊」
連續激戰人妻11天！小王怨「餵不飽」：沒存滿又要製造
主動脈剝離「恐怖致死率」曝！　他悲慟：已帶走2家人
北市測速王在「這條路」　7個月入帳超過2000萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！騙完神明騙人民！

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

促轉會赴政大查封黨史　國民黨批侵犯學術：綠營鬥爭在野的馬前卒

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　探討共同挑戰加深台美夥伴關係

央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜　溫馨設宴有4大考量

升格新手奶爸！民進黨立委莊競程喜迎男寶寶...高喊：繼續生！

森喜朗摔倒肋骨裂仍堅持訪台：醜態被台灣朋友看到但已盡力

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！騙完神明騙人民！

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

促轉會赴政大查封黨史　國民黨批侵犯學術：綠營鬥爭在野的馬前卒

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　探討共同挑戰加深台美夥伴關係

央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜　溫馨設宴有4大考量

升格新手奶爸！民進黨立委莊競程喜迎男寶寶...高喊：繼續生！

森喜朗摔倒肋骨裂仍堅持訪台：醜態被台灣朋友看到但已盡力

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

《捍衛戰士》真人版　飛行員「搭直升機救小鳥」近距離震撼全記錄

中職／兄弟賽後準備本壘影片　丘總無奈：擋住跑壘路徑

夢幻配色、女神IU加持　最新爆款「Gucci賈姬包」5大原因非買不可

小鬼疑主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了

台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

中職／不爭取對不起球員、球迷　丘總不想再糾結本壘

2020週慶美妝「經典神品入門組」盤點！小棕瓶買1送7、全能乳液66折

王偉忠推舞台劇《明星養老院》　網紅娘娘嗆聲：這些人很紅嗎？

兩岸飛官對話曝光　解放軍回應國軍警告：沒有海峽中線

這4種人「月經亂到爆」！常見症狀曝光　醫師教你調…保證順順來

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

快訊／共軍上午派18架軍機擾台　我戰機升空、防空飛彈追監

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

罵陳時中混蛋　潑辣阿嬤身分起底

快訊／國民黨團搬「巨型毒豬」衝議場：蔡英文來報告、蘇貞昌道歉！

蘇貞昌消遣「你在美國吃牛肉」　蔣萬安反嗆

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！

官員發言挨批沒人性　盧秀燕：概括承擔並道歉

美國次卿柯拉克訪台首日　共機又擾台！廣播驅離多達16次

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

洪孟楷質詢端豬肉：吃得出來哪個是美國來的？

最窮立委大變身　洪申翰上任2個月財產增3倍

黃智賢奔海峽論壇　人到上海突取消

陳以信質問閉門會談內容　蘇貞昌不耐：我會跟美國次卿說國民黨反對

蘇貞昌嗆蔣萬安「在美國吃豬有出事嗎」　朱立倫幕僚：回家問蘇巧慧

更多熱門

相關新聞

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）低調訪台，18日晚間總統蔡英文在總統官邸設宴接待訪團成員。據悉，府方採溫馨的方式歡迎跟接待，至於會選在官邸並宴請台灣美食，是要讓柯拉克訪團高官們，感受到台灣的人情味跟美味；同時，用餐時間也更充裕、更自然、更親近，能更深入面對面交換意見。

升格新手奶爸　立委莊競程喜迎男寶寶

升格新手奶爸　立委莊競程喜迎男寶寶

森喜朗肋骨裂仍堅持依約訪台悼念李登輝

森喜朗肋骨裂仍堅持依約訪台悼念李登輝

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

LIVE／蔡英文接見日本前首相森喜朗

LIVE／蔡英文接見日本前首相森喜朗

關鍵字：

菅義偉蔡英文森喜朗

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼黃鴻升不辦頭七　經紀人出面說明「後事安排」

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面