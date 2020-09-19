　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國務次卿柯拉克（Keith Krach）推特分享自己的新聞，釣到播這則新聞的張雅琴。（圖／翻攝自）

▲國務次卿柯拉克（Keith Krach）推特分享自己的新聞，釣到播這則新聞的張雅琴。（圖／翻攝自Keith Krach Twitter）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台第二天，在推特上分享了由年代主播張雅琴播報他訪台新聞的影片，沒想到竟然釣出張雅琴在柯拉克的推特上回應，希望他喜歡這則新聞。

張雅琴主播的全英文網路節目《雅琴看世界》指出，台灣與美國的外交新時代，美國國務次卿柯拉克造訪台灣，這是美國年來最高級別的到訪官員，他的來台創造了台美關係的新紀錄，美國國務院發言人發表聲明，柯拉克造訪台灣焦點將是經濟對話，對台軍售，解除美豬限制三項重點議題。

張雅琴隨後也在柯拉克的推特上留言表示，「親愛的柯拉克次卿，我是張雅琴（Catherine）我很高興你分享我的節目，這真是令人感到榮幸，非常歡迎你來到台灣。也希望你會喜歡。」

《雅琴看世界》是因為今年3月發生的「英國情侶檢疫事件」所推出的全英文節目，以英文播報台灣的新聞事件，向全世界發聲，讓看不懂中文的人，也能了解台灣的觀點。

►神級保養品，地位無法動搖

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／小鬼驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」
小鬼主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

美次卿訪台　共軍派戰機！　蓬佩奧嗆：明顯是軍事恫嚇

美國眾議院通過決議　譴責「中國病毒」等歧視用語

快訊／美國擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

金星發現磷化氫　NASA有望選擇達文西+任務執行

美國再爆新冠群聚感染：恐怖婚禮引爆7死、177人確診

拜登稱中國是認真的「競爭者」　俄羅斯是「對手」想瓦解北約

【黃寶慧】慧眼看天下／美大使突卸任未知會北京 十月驚奇序幕!？川普售台7軍武「豪豬戰略」抗中到底!？

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　士檢曝關鍵死因：疑心血管問題

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

GAI不給孕妻吃冰...王斯然不理狂吃　講不過愛妻「朝碗裡丟衛生紙」XD

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

美次卿訪台　共軍派戰機！　蓬佩奧嗆：明顯是軍事恫嚇

美國眾議院通過決議　譴責「中國病毒」等歧視用語

快訊／美國擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

金星發現磷化氫　NASA有望選擇達文西+任務執行

美國再爆新冠群聚感染：恐怖婚禮引爆7死、177人確診

拜登稱中國是認真的「競爭者」　俄羅斯是「對手」想瓦解北約

【黃寶慧】慧眼看天下／美大使突卸任未知會北京 十月驚奇序幕!？川普售台7軍武「豪豬戰略」抗中到底!？

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

頭獎摃龜！「大樂透加碼」剩81組100萬未開出　9/22續開

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

中職／樂天推翁瑋均止5連敗　兄弟派羅傑斯搶勝

2020最新11款男香推薦！首款為男生設計的玫瑰香水　連女生都愛上

快訊／八里男深夜詭異走入淡水河失蹤　警消派員搜救中

孩子生病住院！妻子露微笑…丈夫氣炸「水果刀猛捅」病房裡殺了她

台美日政要出席！李登輝追思禮拜19日登場　會場周邊交管一次看

MANGO最大店落腳台北京站　120坪超好逛，還能拍美照

作品怎麼多一隻！黑柴藏身其中　雕刻師飼主笑：又去當木雕XD

國際熱門新聞

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

即／美擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

特斯拉飆破145km/h駕駛睡翻下場曝

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

撲克女玩家趙茜遭性侵+活活燒死

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

美眾院決議譴責「中國病毒」用語

柯拉克分享自己的新聞　釣出張雅琴回應

熱舞辣妹騎棺材24秒　狂吻遺體

女遭集體凌辱　總理：吊死或閹了

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台之際，共軍又出動戰機出現我西南空域。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責，這很明顯是「軍事恫嚇」。

即／美擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

即／美擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　盼加深台美夥伴關係

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　盼加深台美夥伴關係

拜登：俄羅斯是對手　中國是競爭者

拜登：俄羅斯是對手　中國是競爭者

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

關鍵字：

柯拉克Keith Krach張雅琴CatherineChang北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

小鬼主動脈剝離猝逝　醫：此生最痛

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

小鬼好人緣「靈堂湧入哀悼花籃」

更多

最夯影音

更多
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了
小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面